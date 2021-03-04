Россия начнет выдавать электронные визы после пандемии

Выдача электронных виз иностранцам возобновится в России в полном объеме, как только будут сняты все ограничения в связи с пандемией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат признала, что на фоне COVID-19 процедура приостановлена. Вообще же на въезд в РФ по электронной визе могут рассчитывать граждане более полусотни государств. Ранее в департаменте информации и печати МИД "Российской газете" прокомментировали требования к анкете, которые представители туриндустрии назвали слишком строгими.

"Состав сведений, которые указываются иностранным гражданином в заявлении об оформлении единой электронной визы, утверждается МИД России по согласованию с МВД России и ФСБ России. Расширение объема сведений, предоставляемых иностранными гражданами для оформления единых электронных виз (по сравнению с тем, который был установлен для получения обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа) предусмотрено Концепцией введения на всей территории Российской Федерации единой электронной однократной визы, одобренной президентом Российской Федерации 12 июня 2019 года", - отмечают на Смоленской площади.

"Исходим из того, что в вопросах выдачи виз иностранным гражданам следует учитывать интересы не только турбизнеса, но и национальной безопасности Российской Федерации. Кроме того, хотели бы обратить внимание на то, что единая электронная виза является универсальной, а не туристической. Она дает право на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов", - говорят в МИД.