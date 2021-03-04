Россияне больше всего ценят в женщине доброту и умение сочувствовать

Больше всего россияне ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать (27%), причем женщины это ценят в себе больше мужчин (31%).

На второе место наши соотечественники поставили красоту и привлекательность (20%) и мужчины эти качества ценят больше, чем сами женщины (29%). Интеллект, ум и образованность завершают топ-3 самых ценных качеств представительниц прекрасного пола, их ценят 19% опрошенных. Таковы результаты опросов ВЦИОМ.

Среди особо ценимых женских качеств назывались также честность и искренность (18%), верность и преданность (18%), семейность и умение быть хорошей матерью (14%).

По словам опрошенных, бытовые обязанности россияне сегодня распределяют чаще поровну. Выбор продуктов и приготовление еды - общее дело партнеров, по мнению 65 % опрошенных. Чаще так считают самые молодые россияне.

Грязная работа по дому - уборка, наведение порядка - обязанность и мужчин, и женщин, по мнению 61% россиян.

Считают, что порядок скорее зависит от женщины, 36% опрошенных, и это чаще всего сами представительницы прекрасного пола (42%).

Мелкий ремонт, устранение неисправностей в доме (своими силами или силами специалистов) - скорее мужская обязанность, считают 78% россиян (чаще мужчины - 88%). Думают, что эту обязанность стоит разделить, 18% опрошенных, чаще - женщины (26%) и молодежь 18-24 лет (30%).

Настоящая женщина должна беречь семейный очаг (32%), заниматься воспитанием детей (21%), быть хозяйкой (17%), проявлять доброту и заботу (10%).

А самыми желанными подарками женщинам к 8 марта стали цветы (33%), путевка в турпоездку (31%) и деньги/подарочный сертификат (26%). Также каждая пятая женщина желает получить билеты на концерт/в театр (24%), а также косметику/бижутерию (13%) или смартфон (13%).