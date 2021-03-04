Россияне назвали настоящими женщинами Пугачеву, Ротару и Матвиенко

Перед юбилейным концертом Алла Пугачева снова репетировала новые песни. И похоже, прощаться со зрителями передумала?! Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Россияне назвали Аллу Пугачеву, Софию Ротару и Валентину Матвиенко "настоящими женщинами". Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, приуроченный к Международному женскому дню​​​ 8 Марта.

6 процентов опрошенных настоящей женщиной назвали Пугачеву, 3 процента - Ротару, еще 3 процента - Матвиенко.

Кроме того, в числе настоящих женщинам россияне назвали Ирину Хакамаду (2%), Валерию (2%), Алису Фрейндлих (2%), Чулпан Хаматову (2%) и Анджелину Джоли (1%).