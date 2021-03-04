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04.03.2021 22:12
Рубрика: Экономика

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Ираке

Текст: Татьяна Карабут

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Ирак. Регистрация препарата прошла по ускоренной процедуре, уточняют в РФПИ.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Началась экспертиза вакцины "Спутник V" для ее регистрации в ЕС

Ирак стал 45-й страной, где была зарегистрирована российская вакцина. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов "Спутник V" - в первой тройке мировых вакцин против коронавируса. Кроме России, вакцина одобрена в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и многих других странах. По оценке гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, общая численность населения этих 45 стран превысила 1,2 миллиарда человек.

"На Ближнем Востоке российская вакцина зарегистрирована уже в 8 странах, и спрос на препарат продолжает увеличиваться. "Спутник V" уже имеет статус одной из ключевых мировых вакцин для борьбы с коронавирусом", - утверждает Дмитриев.

Экономика Отрасли Фарминдустрия В мире Ближний Восток Ирак Вакцинация от коронавируса

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