Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Ираке

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Ирак. Регистрация препарата прошла по ускоренной процедуре, уточняют в РФПИ.

Ирак стал 45-й страной, где была зарегистрирована российская вакцина. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов "Спутник V" - в первой тройке мировых вакцин против коронавируса. Кроме России, вакцина одобрена в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и многих других странах. По оценке гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, общая численность населения этих 45 стран превысила 1,2 миллиарда человек.

"На Ближнем Востоке российская вакцина зарегистрирована уже в 8 странах, и спрос на препарат продолжает увеличиваться. "Спутник V" уже имеет статус одной из ключевых мировых вакцин для борьбы с коронавирусом", - утверждает Дмитриев.