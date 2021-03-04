Российские минудобрения получат экомаркировку в Европе

Производители минудобрений, поставляющие свою продукцию в страны Европы, теперь смогут размещать специальную экомаркировку своей продукции на упаковке. Соответствующую инструкцию выпустила Европейская комиссия, рассказали в Минпромторге.

Маркироваться смогут удобрения, в которых содержание токсичного кадмия не превышает 20 мг на килограмм содержания фосфора. Кадмий признан Всемирной организацией здравоохранения однозначным канцерогеном - веществом, вызывающим, в частности, рак у человека.

Инструкция является дополнением к Регламенту ЕС по регулированию требований к агрохимикатам в сельском хозяйстве. Он запрещает с 2022 года оборот в ЕС минудобрений с содержанием кадмия выше 60 мг на килограмм содержания фосфора. А удобрения с низким содержанием кадмия - не более 20 мг на килограмм содержания фосфора - выделяет в особую чистую группу.

Добровольная маркировка позволит российским производителям удобрений информировать потребителей об их эталонном качестве, а также повысит конкурентоспособность отечественной продукции на европейском рынке, считает заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов. Предельная концентрация кадмия в минеральных удобрениях, разрешенных к использованию в России, по ГОСТу ограничена 20 мг/кг содержания фосфора. Российское сырье, использующееся для производства фосфорсодержащих и NPK удобрений, не содержит концентраций ни кадмия, ни мышьяка, ни ртути, ни других тяжелых металлов. Таким образом российские фосфорсодержащие и калийные минеральные удобрения полностью соответствуют европейским нормам экологически чистой продукции.

"Сегодня экспорт в Европу сложных и комплексных удобрений составляет более 2,5 млн тонн, которые имеют все основания для экомаркировки в соответствии с требованиями ЕС", - отметил Иванов. Он подчеркнул, что аналогичные удобрения с улучшенными экологическими характеристиками поставляются и на российский рынок.