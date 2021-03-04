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04.03.2021 17:51
Рубрика: Экономика

Российские нефтегазовые компании могут расширить присутствие в Ираке

Текст: Сергей Тихонов
Для российских нефтяных компаний новые проекты в Ираке могут стать дополнительными точками роста и стимулом для развития.
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani

В России крупных нераспределенных месторождений на суше уже не осталось, добыча на шельфе Арктики очень дорога, а большие новые проекты связаны с трудноизвлекаемой нефтью. Ирак же занимает 5 место по доказанным запасам "черного золота" в мире, опережая в этом вопросе даже нашу страну.

Фото: REUTERS
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На переговорах 3 марта вице премьера Александра Новака и главы минэнерго Николая Шульгинова с министром нефти и газа Ирака Ихсаном Исмаилом обсуждалась возможность расширения уже существующего сотрудничества между странами в нефтегазовой сфере и увеличение списка российских компаний, участвующих в проектах в Ираке. По словам Александра Новака, уже сейчас накопленные инвестиции в иракские нефтяные проекты отечественных компаний составляют более 10 млрд долларов.

Возможно, теперь в Ирак смогут прийти российские компании для добычи газа. "Обвал мировых цен на нефть в первой половине 2020 года вызвал чрезмерную нагрузку на иракскую экономику, и правительство страны было вынуждено прибегать к внутренним и внешним займам", - говорит эксперт Института Ближнего Востока Полина Белокурова. По ее мнению, один из путей сгладить негативное воздействие нефтяного кризиса, обратиться к разработке газа. Это позволит диверсифицировать экономику, как это уже сделали другие зависящие от нефти страны Персидского залива, что откроет новое окно возможностей для российских компаний, пояснила эксперт.

Но пока иностранные компании в Ираке занимаются в основном добычей нефти. Сейчас в Ираке работают "Лукойл" на нескольких участках, в том числе на одном из крупнейших в мире месторождений - Западная Курна-2. Также в Ираке присутствуют "Газпром нефть", помимо прочего имеющая долю 30% в разработке крупного месторождения Бадра, и "Роснефть", осваивающая участок "Блок 12". Список иностранных конкурентов наших компаний не менее впечатляющий - от британской BP и американской ExxonMobil до китайских CNPC и CNOOC. Фактически в Ираке присутствуют все крупнейшие мировые нефтяные корпорации за исключением разве что Saudi Aramco. Причем почти на всех больших месторождениях местные нефтяники работают вместе с иностранцами.

Новак: Вложения в иракские нефтяные проекты превысили 10 млрд долларов

"До начала в 2003 году войны в Ираке нефтяная отрасль страны находилась в государственной собственности и была закрыта для иностранных компаний", - говорит аналитик "Финам" Анна Зайцева. Но в ходе военных действия Ирак понес существенные потери, и на восстановление нефтяной промышленности и в целом страны требовались огромные вложения. По данным ООН, нефтяные доходы составляют около 99% всех доходов Ирака. Поэтому в послевоенное время для наращивания добычи, было принято решение о привлечении иностранных инвестиций для разработки крупнейших месторождений, пояснила эксперт.

Есть мнение, что причины войны были скрыты как раз в отсутствии допуска западных компаний к нефтяным богатствам в Ираке. Они его получили, но все равно не полностью, не только потому, что пришлось делиться с российскими и китайскими компаниями. Более половины нефтяных запасов Ирака, сосредоточены на севере, а именно в Иракском Курдистане. В 2005-2006 годах сюда пришли европейские и американские корпорации, но из-за вновь возникших очагов напряженности, вынуждены были свернуть свою деятельность. Сейчас на севере Ирака активно работают "Роснефть", ведущая геологоразведочную и опытно-промышленную добычу, и "Газпром нефть", разрабатывающая месторождения Саркала.

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