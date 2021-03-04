Роструд выявил нарушения после гибели трех рабочих на фабрике в Норильске

Роструд провел внеплановую проверку в ООО "Норильскникельремонт" и ООО "Медвежий ручей" по факту происшествия на обогатительной фабрике в Норильске, в результате которого погибло 3 человека. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены существенные нарушения охраны труда, в частности установлено, что в ходе проведения ремонтных работ применялась проектная документация без оценки соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда, до начала работ не оформлялся акт-допуск для производства работ на территории организации. Кроме того, не проводились мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

По итогам проверки работодателям выданы предписания об устранении выявленных нарушений. В настоящее время решается вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к административной ответственности.

Расследование несчастного случая с участием гострудинспекции продолжается.