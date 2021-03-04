Роулинг, Цысинь, Токарчук: объявлены иноязычные номинанты "Ясной Поляны"

Жюри премии "Ясная Поляна" огласило список произведений, претендующих на победу в номинации "Иностранная литература" 19-го сезона. Экспертам премии - литературным критикам, переводчикам издателям - было предложено назвать произведение XXI века, автор которого отвечал бы двум условиям: был жив и готов приехать в Москву на церемонию, которая должна (с возможной поправкой на ковидные форс-мажоры) состояться в октябре.

В получившийся в итоге список вошли как всемирно известные писатели, такие, как Джоан Роулинг (номинированы оказались две части поттерианы: "Орден Феникса" и Дары смерти") и Ольга Токарчук ("Веди свой плуг по костям мертвецов"), так и относительно малоизвестные современные сочинители, только начинающие свой путь к мировой славе, такие, как пишущая по-английски бразильянка Франсиш ди Понтиш Пиблз ("Воздух, которым ты дышишь") и Франческо Пикколо ("Минуты будничного счастья" / "Минуты будничного несчастья").

Всего выдвинуто 42 автора, с английского переведена ровно половина из них, 21. Их авторы представляют Великобританию, США, Ирландию. А если учесть, что роман китайца Лю Цысиня "Задача трех тел" также представлен на российском рынке в переводе с английского, то получается, что больше половины. Более чем одним вхождением представлены пять языков: английский, немецкий, китайский, испанский и итальянский.

На втором месте в "языковом зачете" с большим отставанием идет немецкий: на нем написаны шесть выдвинутых произведений (четыре - авторами из Германии, один - из Швейцарии и еще один из Австрии), за ним - китайский (с него переведены три романа). Два автора (аргентинец и испанец) испаноязычны. По одному произведению переведены с японского, корейского, итальянского, польского, нидерландского, турецкого, сербского, шведского и иврита.

Самым неожиданным, во всех смыслах, номинантом оказался казахский автор Роллан Сейсенбаев. По словам Владимира Толстого, жюри долго колебалось, к какой категории его отнести - к русским авторам или же к иностранным, потому что представленный роман был написан по-казахски и самим же автором перенаписан по-русски. Но после консультации с Ролланом Сейсенбаевым, который заявил, что безусловно считает себя автором казахским, отнесли к номинации иностранной. Обращает на себя внимание, что толстый том - восьмой из 70-томного полного собрания его сочинений.

Комментируя список, председатель жюри премии, советник президента Владимир Толстой признал, что человек, пишущий под именем Элены Ферранте, не появляется на публике, что делает возможность вручения ей премии крайне маловероятным - но её было решено оставить. "Вдруг именно для Ясной Поляны он(а) решит наконец сбросить маску", - пошутил он.

Писатель, член жюри премии Павел Басинский объяснил попадание в список Джоан Роулинг, ни в какой премии, очевидно, не нуждающейся: "Хотим мы того или нет, но миром начинает управлять поколение, выросшее на "Гарри Поттере". Владимир Толстой же добавил, что первым поручением его дочери Анастасии, привлеченной в этом году к работе в премии, будет как раз связаться с Джоан Роулинг и известить её о номинации.

Ректор Литинститута Алексей Варламов выразил удовлетворение, что в переводческой номинации активно задействованы переводчики - преподаватели соответствующей кафедры Литинститута. А также посетовал, что в списке всего два славянских автора и совсем нет представителей ближнего зарубежья - армян, грузин, украинцев, и посоветовал экспертам обращать на них больше внимания.

В номинации "Иностранная литература", вручаемой в этом сезоне в седьмой раз, премия делится между автором и переводчиком. Первый получает 1,2 млн руб. (свыше 16 тыс. долларов по нынешнему курсу), второй - 500 тыс. руб.

В 2020 году лауреатом стала британская писательница Патрисия Данкер с романом "Джеймс Миранда Барри" и ее переводчики Александра Борисенко и Виктор Сонькин. Лауреатами иностранной номинации также становились в разные годы Орхан Памук, Варгас Льоса, Амос Оз.

Прямая речь

Павел Басинский, писатель, член жюри премии "Ясная Поляна":

- Длинный список премии "Ясная Поляна" в области зарубежной литературы - это совершенно уникальное явление, которое возникло несколько лет назад. По сути, это список лучшей мировой литературы за последние десять лет в лучших переводах. Это "экспертиза" литературы мира. Хотите знать, что происходит в мировой литературе - читайте наш список. Его не мы, члены жюри, составляем, а главные эксперты в мировой литературе, переводчики, издатели, критики.