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04.03.2021 14:38
Рубрика: Культура

РСПП предложил новые средства борьбы с цифровым контрафактом

Необходимо расширить сферу действия Антипиратского меморандума в интересах защиты интеллектуальных прав. С таким заявлением выступил глава Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску единой федеральной горячей линии Международной ассоциации "Антиконтрафакт".
Фото: предоставлено пресс-службой Международной ассоциации "Антиконтрафакт" Фото: предоставлено пресс-службой Международной ассоциации "Антиконтрафакт"
Фото: предоставлено пресс-службой Международной ассоциации "Антиконтрафакт"

"Успех реализации Меморандума в сфере кино стоит расценивать лишь как первый шаг. На очереди - книги, музыка. Но обязательно надо распространить действие Меморандума на область товарных знаков, что позволит эффективно бороться с товарным контрафактом".

Фото: предоставлено Министерством по культуре и туризму Калининградской области
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Также Кричевский считает, что одним из новых глобальных каналов сбыта контрафакта стала цифровая среда, где в роли главной "витрины" нелегальной продукции выступила поисковая выдача крупнейших агрегаторов. И в борьбе с этим явлением уже не обойтись без комплекса технологических инструментов. "Безусловно, то, что сейчас предпринимается: и маркировка товара, усиление мер контроля на протяжении всего его жизненного цикла, и прекрасно организованная горячая линия "Антиконтрафакт" - это важные инструменты борьбы, однако приоритет, в том числе, и за использованием новых технологий".

Еще одним действенным инструментом борьбы с цифровым контрафактом в сети могут стать раннее предложенные РСПП "белые списки", отметил Андрей Кричевский. Для этого поисковики, например, в рамках "Антипиратского меморандума", могли бы договориться об удалении из выдачи сайтов, которые не имеют лицензию от правообладателя соответствующих товаров. В этом случае проблема контрафакта в сфере контента была бы решена коренным образом, а в отношении товарного контрафакта это стало бы еще одним узловым элементом глобальной системы.

В перечне наиболее актуальных механизмов противодействия контрафакту в цифровой среде особого внимания достойны технологии в сфере фиксации трехмерных моделей. "Из них можно составить депозитарий для определения тождественности с образцами товаров, которые ввозятся на территорию нашей страны", - уверен Кричевский. Он напомнил, что в январе этого года были приняты изменения в часть 4 Гражданского кодекса РФ, позволяющие Роспатенту принимать заявки на промышленные образцы в виде 3D-моделей.

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