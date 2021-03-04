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04.03.2021 21:21
Рубрика: Спорт

Вчетвером за призами

Главным спортивным событием праздничного уикенда будет мужская эстафета 4х10 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в Германии
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8398)
Для Александра Большунова и компании главным конкурентом в эстафете 4х10 км будет сборная Норвегии. Фото: Getty Images Для Александра Большунова и компании главным конкурентом в эстафете 4х10 км будет сборная Норвегии. Фото: Getty Images
Для Александра Большунова и компании главным конкурентом в эстафете 4х10 км будет сборная Норвегии. Фото: Getty Images
5 марта, пятница

"Матч ТВ"

14.55. Лыжные гонки. Чемпионат мира в Оберстдорфе (Германия). Мужчины. Эстафета 4х10 км.

17.05. Биатлон. Этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Мужчины. Эстафета 4х7,5 км.

19.25. Хоккей. КХЛ. Плей-офф - Кубок Гагарина. 1/8 финала. ЦСКА - "Спартак" (Москва). Второй матч серии до четырех побед по схеме "2-2-1-1-1" (счет серии 1-0).

"Матч! Страна"

19.55. Баскетбол. Евролига. "Химки" (Московская обл.) - "Альба" (Берлин, Германия).

"КХЛ ТВ"

19.15. Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. "Ак Барс" (Казань) - "Торпедо" (Нижний Новгород). 2-й матч (счет серии 1-0).

"КХЛ HD"

16.45. Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск). 2-й матч (счет серии 0-1).

19.20. Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. "Локомотив" (Ярославль) - "Йокерит" (Финляндия). 2-й матч (счет серии 1-0).

6 марта, суббота

"Матч ТВ"

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Как прошла жеребьевка четвертьфинала Кубка России по футболу

12.40. Биатлон. Этап КМ в Чехии. Женщины. Спринт 7,5 км.

14.20. Лыжные гонки. ЧМ в Германии. Женщины. 30 км.

17.20. Биатлон. Этап КМ в Чехии. Мужчины. Женщины. Спринт 10 км.

18.55. Футбол. Чемпионат России. "Ростов" - "Сочи".

21.00. Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд).

22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Лацио".

"Матч Премьер"

13.55. Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - "Ахмат" (Грозный).

16.25. Футбол. Чемпионат России. "Ротор" (Волгоград) - "Химки".

"Матч! Футбол 1"

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Осасуна" - "Барселона".

"Матч! Страна"

14.40. Регби. Чемпионат Европы. Россия - Румыния.

"Матч! Арена"

16.05-19.50. Шорт-трек. Чемпионат мира в Нидерландах.

"КХЛ ТВ"

13.45. Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. "Барыс" ( Казахстан) - "Металлург" (Магнитогорск). 3-й матч.

16.50. Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. "Северсталь" (Череповец) - "Динамо" (Москва). 3-й матч.

"КХЛ HD"

14.20. Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Авангард" (Омск). 3-й матч.

17.00. Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. "Динамо" (Минск, Беларусь) - СКА (Санкт-Петербург). 3-й матч.

7 марта, воскресенье

"Матч ТВ"

13.50. Биатлон. Этап КМ в Чехии. Женщины. Гонка преследования 10 км.

14.50. Лыжные гонки. ЧМ в Германии. Мужчины. 50 км.

17.40. Биатлон. Этап КМ в Чехии. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км.

18.55. Футбол. Чемпионат России. "Спартак" (Москва) - "Краснодар".

Фото: Антон Ваганов / ТАСС
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"Матч Премьер"

13.55. Футбол. Чемпионат России. "Урал" (Екатеринбург) - "Уфа".

16.25. Футбол. Чемпионат России. "Динамо" (Москва) - "Тамбов".

"Матч! Футбол 1"

18.10. Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Реал".

"Матч! Страна"

13.55. Баскетбол. Единая лига. ЦСКА - "Цмоки" (Беларусь).

15.55. Баскетбол. Единая лига. "Нижний Новгород" - "Астана" (Казахстан).

"Матч! Арена"

16.05-18.55. Шорт-трек. ЧМ .

"КХЛ ТВ"

16.50. Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. "Торпедо" НН - "Ак Барс". 3-й матч.

"КХЛ HD"

14.20. Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. "Трактор" - "Салават Юлаев". 3-й матч.

16.50. Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. "Спартак" М - ЦСКА. 3-й матч.

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(*) Указанные трансляции - прямые. Время начала московское. В программе возможны изменения.

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