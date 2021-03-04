"Матч ТВ"
14.55. Лыжные гонки. Чемпионат мира в Оберстдорфе (Германия). Мужчины. Эстафета 4х10 км.
17.05. Биатлон. Этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Мужчины. Эстафета 4х7,5 км.
19.25. Хоккей. КХЛ. Плей-офф - Кубок Гагарина. 1/8 финала. ЦСКА - "Спартак" (Москва). Второй матч серии до четырех побед по схеме "2-2-1-1-1" (счет серии 1-0).
"Матч! Страна"
19.55. Баскетбол. Евролига. "Химки" (Московская обл.) - "Альба" (Берлин, Германия).
"КХЛ ТВ"
19.15. Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. "Ак Барс" (Казань) - "Торпедо" (Нижний Новгород). 2-й матч (счет серии 1-0).
"КХЛ HD"
16.45. Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск). 2-й матч (счет серии 0-1).
19.20. Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. "Локомотив" (Ярославль) - "Йокерит" (Финляндия). 2-й матч (счет серии 1-0).
"Матч ТВ"
12.40. Биатлон. Этап КМ в Чехии. Женщины. Спринт 7,5 км.
14.20. Лыжные гонки. ЧМ в Германии. Женщины. 30 км.
17.20. Биатлон. Этап КМ в Чехии. Мужчины. Женщины. Спринт 10 км.
18.55. Футбол. Чемпионат России. "Ростов" - "Сочи".
21.00. Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд).
22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Лацио".
"Матч Премьер"
13.55. Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - "Ахмат" (Грозный).
16.25. Футбол. Чемпионат России. "Ротор" (Волгоград) - "Химки".
"Матч! Футбол 1"
22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Осасуна" - "Барселона".
"Матч! Страна"
14.40. Регби. Чемпионат Европы. Россия - Румыния.
"Матч! Арена"
16.05-19.50. Шорт-трек. Чемпионат мира в Нидерландах.
"КХЛ ТВ"
13.45. Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. "Барыс" ( Казахстан) - "Металлург" (Магнитогорск). 3-й матч.
16.50. Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. "Северсталь" (Череповец) - "Динамо" (Москва). 3-й матч.
"КХЛ HD"
14.20. Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Авангард" (Омск). 3-й матч.
17.00. Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. "Динамо" (Минск, Беларусь) - СКА (Санкт-Петербург). 3-й матч.
"Матч ТВ"
13.50. Биатлон. Этап КМ в Чехии. Женщины. Гонка преследования 10 км.
14.50. Лыжные гонки. ЧМ в Германии. Мужчины. 50 км.
17.40. Биатлон. Этап КМ в Чехии. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км.
18.55. Футбол. Чемпионат России. "Спартак" (Москва) - "Краснодар".
"Матч Премьер"
13.55. Футбол. Чемпионат России. "Урал" (Екатеринбург) - "Уфа".
16.25. Футбол. Чемпионат России. "Динамо" (Москва) - "Тамбов".
"Матч! Футбол 1"
18.10. Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Реал".
"Матч! Страна"
13.55. Баскетбол. Единая лига. ЦСКА - "Цмоки" (Беларусь).
15.55. Баскетбол. Единая лига. "Нижний Новгород" - "Астана" (Казахстан).
"Матч! Арена"
16.05-18.55. Шорт-трек. ЧМ .
"КХЛ ТВ"
16.50. Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. "Торпедо" НН - "Ак Барс". 3-й матч.
"КХЛ HD"
14.20. Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. "Трактор" - "Салават Юлаев". 3-й матч.
16.50. Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. "Спартак" М - ЦСКА. 3-й матч.
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(*) Указанные трансляции - прямые. Время начала московское. В программе возможны изменения.