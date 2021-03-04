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04.03.2021 21:01
Рубрика: Спорт

Лыжи покатили

Российский женский квартет взял "серебро" ЧМ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8398)
Сборная России завоевала "серебро" в женской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. "Золото" взяли норвежки, а "бронза" досталась команде Финляндии.
Наталья Непряева, Юлия Ступак, Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина. Фото: Федерико Модика / РИА Новости Наталья Непряева, Юлия Ступак, Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина. Фото: Федерико Модика / РИА Новости
Наталья Непряева, Юлия Ступак, Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина. Фото: Федерико Модика / РИА Новости

На эстафету возлагались, пожалуй, наши основные надежды в женской части соревнований. Ведь в личных гонках россиянки в Оберстдорфе, увы, не преуспели. На первый из двух классических этапов была определена дебютантка чемпионатов мира Яна Кирпиченко. И со своей задачей справилась блестяще. На передачу эстафеты она пришла в тройке лидеров вместе с чешкой Катержиной Разымовой и норвежкой Тириль Венг. А Йонна Сундлинг, представлявшая главного фаворита эстафеты, сборную Швеции, неожиданно отстала.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Второй классический этап у наших бежала Юлия Ступак, которая в шаге остановилась от медали в командном спринте. Кажется, Юля вложила в свой бег всю злость за свои неудачи в Оберстдорфе. Вместе с норвежкой Хейди Венг Ступак привезла преследовательницам почти полминуты. Ближе к окончанию этапа Венг попыталась оторваться от россиянки, но Юлия среагировала на этот рывок и к передаче эстафеты лыжницы подошли практически одновременно. А вот звездные шведки продолжили неприятно удивлять своих болельщиков. Знаменитая Шарлотте Калла отстала от лидеров аж на полторы минуты.

Третий этап (он же первый из двух коньковых), по общему мнению, должен был стать ключевым. Все команды поставили на него своих сильнейших лыжниц. У нас ей оказалась Татьяна Сорина, показавшая лучшие результаты в личных гонках (восьмое место в скиатлоне и пятое в "разделке") в Оберстдорфе. А за Норвегию бежала великая и ужасная Тереза Йохауг. И Сорина оказала ей вполне себе достойное сопротивление, уступив скандинавке нестыдные 19 секунд. Но что важнее, к этому моменту ближайшие конкурентки России в борьбе за "бронзу" отстали от наших почти на минуту.

Последний этап тренеры доверили Наталье Непряевой, которая в Оберстдорфе уже упустила "бронзу"в командном спринте. Но в этот раз Наташа серебряную медаль не отдала. Это лучший результат России в женских эстафетах на чемпионатах мира с 2005 года, когда мы также взяли "серебро" и тоже в Оберстдорфе.

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