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04.03.2021 14:10
Рубрика: Экономика

Сценарии промышленной эволюции России обсудят на форуме "Госзаказ"

XVI Всероссийский форум-выставка "Госзаказ" будет посвящен двум ключевым темам - переходу предприятий ОПК на производство гражданской продукции и "оптимизационному" пакет поправок в закон о контрактной системе. Форум пройдет с 24 по 26 марта на ВДНХ под девизом "Время российской промышленности".

"С 1 января 2021 года начали действовать установленные правительством РФ обязательные квоты на закупку отечественной продукции. Рассчитываем, эта норма поможет максимально открыть внутренний рынок для российского производителя. Цель - уйти от практики доминирования импортных товаров и услуг. В прошлом году доля зарубежной продукции в госзакупках уже снизилась с 51%до 43%", - отметил вице-премьер, председатель оргкомитета форума-выставки Юрий Борисов в приветствии участникам форума.

Всего в мероприятии примут участие более пяти тысяч человек из всех регионов страны, в том числе первые лица Минфина, ФАС, Федерального казначейства, Минпромторга, Минтранса, Минцифры, Минобрнауки, Ростеха, "Роскосмоса", Росатома и "Автодора".

В ключевом мероприятии деловой программы, пленарном заседании "Закупки высокотехнологичной отечественной продукции: опыт субъектов естественных монополий и госкорпораций", которое состоится 24 марта, участникам предстоит обсудить поиск путей интеграции предприятий оборонно-промышленного комплекса в систему госзакупок, стимулирование импортозамещения через систему закупок и поддержку экспорта.

Продолжением форумной части станет выставочная экспозиция. Ее разделы затронут практически все сферы экономики: медицину, строительство, машиностроение, транспорт, производство товаров народного потребления, образование и многие другие. На выставочных стендах свои достижения представят концерн "Алмаз-Антей", АО "Красмаш", Тулмашзавод, завод "Автокомпонент", Курганмашзавод, НИИМАШ, НПО СПЛАВ им. А.Н. Ганичева.

Экономика Отрасли Промышленность

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