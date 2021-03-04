Счетная палата оценила бюджеты больниц и поликлиник

Новости

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне" 00:48
В Индии вакцинацию от COVID будут проводить круглосуточно 00:29
Взлет прототипа корабля Starship компании SpaceX экстренно отменен 00:08
Украинский снайпер убил сотрудника МВД ДНР в Ясиноватой 00:02
Захарова: Санкции США говорят о страхе перед Россией 03.03.2021
Букингемский дворец расследует жалобы персонала на поведение Меган Маркл 03.03.2021
В Канаде признан виновным Алек Минасян, насмерть сбивший 10 пешеходов 03.03.2021
Доказана связь COVID-19 с группой крови 03.03.2021
Видео: В Москве такси влетело в лоб трамваю 03.03.2021
Глава отдела московского филиала ФПК отправлен под домашний арест 03.03.2021
В США возмутились убийством более 200 волков охотниками из Висконсина 03.03.2021
Пуски отремонтированных Беларусью ракет показали на видео 03.03.2021
Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию 03.03.2021
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков 03.03.2021
В ночь на четверг в Москве ожидается небольшой снег 03.03.2021
Жена Плющенко отреагировала на слухи о возвращении Косторной к Тутберидзе 03.03.2021
В Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек 03.03.2021
Бизнес сможет использовать обезличенные персональные данные 03.03.2021
В Греции зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19 03.03.2021
СМИ: Жену футболиста Мамаева госпитализировали после потери сознания 03.03.2021
США пообещали больше не насаждать демократию в мире силой 03.03.2021
Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика 03.03.2021
В Твери спасли беременную с тотальным поражением легких на фоне COVID-19 03.03.2021
Подмосковная прокуратура передала в суд дело строителей-мошенников 03.03.2021
Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени 03.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Зарплатный фон

Счетная палата оценила бюджеты больниц и поликлиник
Текст: Елена Манукян
Российская газета - Столичный выпуск № 46(8397)
Затраты медучреждений на оплату труда занимают наибольшую долю в структуре расходов системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Это приводит к недофинансированию других статей, указала Счетная палата в отчете, посвященном выделению регионам субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС.

Это те средства, которые формируются из страховых взносов ОМС, а затем распределяются между медорганизациями, в 2020 году они составили 2,2 трлн рублей. Около 70% полученных денег учреждения здравоохранения расходуют на зарплатный фонд, притом что плановая средняя зарплата медработников при распределении субвенции между регионами на период 2019-2021 годов составляет 45,6 тыс. рублей. В ряде регионов эта доля выше: в Магаданской области (85%), Чукотском АО (свыше 90%).

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Счетная палата оценила рост госдолга России за время пандемии

Аудиторы отмечают несовершенство методики расчета субвенций. Например, в ней не учитывается разница в затратах регионов на покупку медикаментов, в доле пожилого населения, инвалидов, людей с хроническими заболеваниями. Не предусмотрены в методике риски эпидемий и ситуаций.

К тому же постоянно образуются неоплаченные объемы медицинской помощи. Они, в свою очередь, на 13-18% превышают запланированные из-за того, что не все виды заболеваний стандартизированы. Добавляется и недостаточное финансирование некоторыми регионами своих программ ОМС, отсутствие в них единообразного подхода к учету и оплате сверхплановой медпомощи, миграция людей в "богатые" регионы с более высокой стоимостью страховой медицины.

Все это, по оценке Счетной палаты, приводит к увеличению кредиторской задолженности медучреждений. К концу 2020 года ее средний размер на регион составил полмиллиарда рублей.

Увеличению просроченной задолженности способствовала и пандемия. Ограничение профилактических медосмотров и диспансеризаций, приостановка в прошлом году плановой помощи привели к резкому сокращению числа пациентов в поликлиниках и нековидных больницах. В результате медорганизации были вынуждены обращаться за авансированием своих услуг к страховщикам. Например, рост задолженности по авансам среди амбулаторных медорганизаций в июне составил более 125% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а в ряде стационаров в мае 2020 года он превысил позапрошлогодние показатели на 219%. В Воронежской области и Камчатском крае за лето общая кредиторская задолженность медучреждений перед страховыми медорганизациями увеличилась более чем в четыре раза.

Просроченная кредиторская задолженность выросла из-за резкого сокращения числа пациентов в поликлиниках и нековидных больницах

Особенно резко вырос долг у тех учреждений здравоохранения, к которым не прикреплены пациенты, поскольку по этой причине им не может быть установлено подушевое финансирование. Недополученные доходы они не смогли компенсировать даже после снятия ограничительных мер.

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования пообещали пересмотреть методику распределения субвенций и учесть в ней региональные особенности, на которые обратила внимание Счетная палата.

Экономика Финансы Экономика Страхование Госфонды и контрольные органы Счетная палата

Главное сегодня

Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам
Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика
Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен
В Швеции полиция обезвредила злоумышленника, ранившего восемь человек
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир