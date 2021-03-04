Счетная палата оценила бюджеты больниц и поликлиник

Затраты медучреждений на оплату труда занимают наибольшую долю в структуре расходов системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Это приводит к недофинансированию других статей, указала Счетная палата в отчете, посвященном выделению регионам субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС.

Это те средства, которые формируются из страховых взносов ОМС, а затем распределяются между медорганизациями, в 2020 году они составили 2,2 трлн рублей. Около 70% полученных денег учреждения здравоохранения расходуют на зарплатный фонд, притом что плановая средняя зарплата медработников при распределении субвенции между регионами на период 2019-2021 годов составляет 45,6 тыс. рублей. В ряде регионов эта доля выше: в Магаданской области (85%), Чукотском АО (свыше 90%).

Аудиторы отмечают несовершенство методики расчета субвенций. Например, в ней не учитывается разница в затратах регионов на покупку медикаментов, в доле пожилого населения, инвалидов, людей с хроническими заболеваниями. Не предусмотрены в методике риски эпидемий и ситуаций.

К тому же постоянно образуются неоплаченные объемы медицинской помощи. Они, в свою очередь, на 13-18% превышают запланированные из-за того, что не все виды заболеваний стандартизированы. Добавляется и недостаточное финансирование некоторыми регионами своих программ ОМС, отсутствие в них единообразного подхода к учету и оплате сверхплановой медпомощи, миграция людей в "богатые" регионы с более высокой стоимостью страховой медицины.

Все это, по оценке Счетной палаты, приводит к увеличению кредиторской задолженности медучреждений. К концу 2020 года ее средний размер на регион составил полмиллиарда рублей.

Увеличению просроченной задолженности способствовала и пандемия. Ограничение профилактических медосмотров и диспансеризаций, приостановка в прошлом году плановой помощи привели к резкому сокращению числа пациентов в поликлиниках и нековидных больницах. В результате медорганизации были вынуждены обращаться за авансированием своих услуг к страховщикам. Например, рост задолженности по авансам среди амбулаторных медорганизаций в июне составил более 125% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а в ряде стационаров в мае 2020 года он превысил позапрошлогодние показатели на 219%. В Воронежской области и Камчатском крае за лето общая кредиторская задолженность медучреждений перед страховыми медорганизациями увеличилась более чем в четыре раза.

Просроченная кредиторская задолженность выросла из-за резкого сокращения числа пациентов в поликлиниках и нековидных больницах

Особенно резко вырос долг у тех учреждений здравоохранения, к которым не прикреплены пациенты, поскольку по этой причине им не может быть установлено подушевое финансирование. Недополученные доходы они не смогли компенсировать даже после снятия ограничительных мер.

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования пообещали пересмотреть методику распределения субвенций и учесть в ней региональные особенности, на которые обратила внимание Счетная палата.