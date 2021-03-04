Сервисы цифрового здравоохранения станут доступны в мобильном приложении

Готовится к запуску специальное мобильное приложение, на котором гражданам будут доступны все сервисы цифрового здравоохранения. Первыми его смогут оценить жители Московской и Белгородской областей, а также республики Башкортостан. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Павел Пугачев в четверг, 4 марта, на конференции "ИКТ в здравоохранении 2021".

"Публикация в свободном доступе мобильного приложения "Моё здоровье" почти завершена, сначала оно будет доступно жителям трех регионов, а затем и всем россиянам", - пояснил он.

С помощью цифровых сервисов мобильного приложения граждане получат доступ к своим электронным медицинским документам, например, медкарте или цифровому полису, смогут записаться на прием к врачу. Помимо этого в нем будет встроен цифровой помощник, который подскажет, как правильно следить за своим здоровьем. На основании заполненных анкет или данных носимых устройств, подключенных к мобильному приложению, он сможет давать рекомендации по ведению здорового образа жизни, напоминать о необходимости прохождения диспансеризации, или, например, искать свободные слоты для записи к нужным специалистам.