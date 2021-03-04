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04.03.2021 23:49
Рубрика: В мире

Шеф службы безопасности дипмиссии США в Кабуле уволен за пост в Facebook

Текст: Максим Макарычев

Ник Сабруно, высокопоставленный сотрудник дипломатической службы безопасности госдепартамента США в Афганистане, был отстранен от должности за заявление о "смерти Америки", оскорбительные высказывания в адрес Джо Байдена и расистские комментарии о Камале Харрис в сообщении на своей странице в Facebook.

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Эти комментарии появились, когда Дональд Трамп проиграл президентские выборы в ноябре, сообщает CNN. "Печальный день в американской истории. Подтасованные выборы, которые привели к появлению дряхлого идиота и женщины, которая утверждает, что она черная, но это не так, - написал Ник Сабруно о голосовании 3 ноября 2020 года. - Вы являетесь свидетелем смерти Америки, какой мы ее знаем, и просто ее ждете, поскольку все наши свободы подорваны". Он утверждал, что его комментарии защищены принципами свободы слова в Первой поправке.

Находясь в Афганистане, Сабруно отвечал за безопасность одной из самых опасных дипломатических миссий США. Сотни государственных служащих США работают в посольстве в Кабуле. Однако исполняющий обязанности посла США в Афганистане Росс Уилсон после того, как он узнал об этом посте, заявил, что потерял доверие к Сабруно и его отправили обратно в Вашингтон, сообщили источники телеканала. Он по-прежнему числится в штате госдепартамента, но в настоящее время не назначен на конкретную должность в Вашингтоне или должность в резерве, сообщили три источника, знакомых с этим вопросом. Профиль Сабруно больше не отображается при поиске в Facebook. В LinkedIn он называет себя профессионалом в правоохранительных органах и сфере безопасности дипломатической службы.

Фото: istockphoto
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Госдеп дает понять сотрудникам по всему миру, что они рассматриваются как "публичное лицо Америки и должны представлять ценности нации". Согласно Положению по иностранным делам ведомства, им запрещено использовать свои личные учетные записи в социальных сетях для участия в партийной политической деятельности.

Глава американской дипломатии при Трампе Майк Помпео часто выступал с провокационными заявлениями и высказываниями отнюдь не дипломатического характера, в частности, в отношении России и Китая. Нынешний шеф госдепа Энтони Блинкен при назначении на должность пояснил, что он "не будет участвовать в политике или политических дебатах, пока является госсекретарем".

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