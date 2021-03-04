Шойгу: "Армата" начнет поступать в войска в 2022 году

Боевая техника на платформе "Армата" начнет поступать в Вооруженные силы в 2022 году. Как заявил сегодня на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу, созданные на основе опытно-конструкторской работы "Армата" боевые машины занимают лидирующие позиции в соответствующих рейтингах.

Он отметил, что сейчас проходят государственные испытания опытных образцов. Министр заявил, что в 2022 году планируется поставка в войска техники на платформе "Армата". В армию направят опытно-промышленную партию танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16.