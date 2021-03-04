Шойгу: Весной в армию планируется направить 122 тысячи человек

Минобороны РФ планирует в весенний призыв 2021 года направить в Вооруженные Силы 122 тысячи новобранцев. Об этом сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в прошлом году органы военного управления и военкоматы приняли беспрецедентные меры. Они позволили качественно провести призывную кампанию и укомплектовать войска в условиях распространения коронавируса.

Шойгу отметил, что все военкоматы были укомплектованы необходимым медицинским имуществом. В пунктах сбора, приема и отправки личного состава, соблюдался строгий масочный контроль. Кроме того, проводилась усиленная дезинфекция. Также призывникам выдавались средства индивидуальной защиты, а прибыв в воинские части все проходили двухнедельный карантин.

Шойгу отметил, что накопленный опыт необходимо использовать и в 2021 году.

"Требую от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести вакцинацию сотрудников военных комиссариатов, участвующих в мероприятиях призыва", - заявил Шойгу. Он добавил, что к этой работе необходимо допускать только тех, кто прошел вакцинацию и имеет антитела к COVID-19.

Также, по словам министра, военкоматам следует организовать дистанционное изучение призывников.