СМИ: В России могут ввести новый налог для иностранных IT-компаний

Правительство РФ обсуждает введение нового налога для глобальных ИТ-компаний. Предполагается, что эта мера поможет выделить дополнительные средства для поддержки российской ИТ-отрасли.

По замыслу авторов законопроекта, налог планируют брать с тех компаний, которые используют персональные данные россиян для показа релевантной рекламы на территории России, сообщают "Ведомости". По данным издания, предварительное название предполагаемого сбора - "Цифровой налог".

Введение нового налога для глобальных компаний обсуждалось на прошлой неделе на совещании рабочей группы Минцифры и представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. На нем присутствовали, в частности, представители компаний "Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ", "1С", венчурного фонд Almaz Capital Partners, Альфа-банка, РЖД, Mail.ru Group, "Яндекса", отраслевых ассоциаций. Встреча состоялась в рамках обсуждения новых мер поддержки и развития российской IT-отрасли.

"Предложение по мерам поддержки готовит Миницифры совместно с ИТ-отраслью, в процессе участвует около 200 представителей компаний", - подтвердили "РГ" в аппарате Чернышенко.