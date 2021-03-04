Как и в каких условиях нужно держать цветы - советы накануне 8 Марта

Живые цветы - непременный атрибут любого праздника. Накануне Международного женского дня Роспотребнадзор рассказал о том, как правильно выбрать и в каких условиях держать букеты, чтобы как можно дольше сохранить их красивыми.

Чтобы не прогадать со свежестью, при выборе обратите внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим. Хороший признак - наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа". Это самые нижние, толстые и грубые лепестки, растущие у цветоножки и обрамляющие полураспустившийся бутон. Часто продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать, например, розе более эстетичный вид. Поэтому если рубашки на цветке нет, значит, он уже не так свеж.

Также стоит обратить внимание на степень раскрытия бутона. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон красив, но в вазе простоит недолго.

Следующий критерий - эластичность лепестков. Если цветы свежие, то отогнутый лепесток быстро примет прежнюю форму. У растений не первой свежести лепестки обычно выглядят слабыми, вялыми и осыпаются при прикосновении. Еще один показатель свежести - это отсутствие искусственных украшений. Живые цветы прекрасны сами по себе и их не будут украшать дополнительно без специальных пожеланий.

Как сохранить свежесть букета? Лучший способ - не оставлять их надолго без воды и сразу после покупки поставить в вазу. Избегайте резких перепадов температур. Если букет куплен в мороз, укройте его от ветра, снега, холодного воздуха, а перед тем, как зайти в дом, оставьте цветы на несколько минут в тамбуре или прихожей.

Еще одно полезное правило - подрезать стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Так они будут получать необходимое количество влаги. Чем толще стебель, тем длиннее должен быть срез. Жесткие стебли нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом. Не забудьте удалить нижние листья. Под водой они начинают гнить, что приведет к неприятному запаху, а ваза станет средой для размножения гнилостных бактерий.

Также для каждого цветка важны правильные "соседи". Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживают большинство растений, а вот веточка туи и щепотка сахара - отличный способ сохранить свежесть цветов дольше.