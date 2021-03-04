Срок работы МКС продлят до 2028 года

"Мы сейчас уже об этом думаем и уже решение об этом на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала", - сказал Гидзенко. "При этом, заделанные трещины никоим образом не повлияют на уменьшение срока работы станции до 2028 года", - добавил он.

28 декабря прошлого года вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что судьба МКС будет определена "в первом квартале следующего года". 13 января сообщалось, что Совет по космосу РАН в своем решении рекомендовал пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики, "в том числе создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите", - сообщает "Интерфакс".

Данное решение было принято после доклада замгендиректора "Энергии" Владимира Соловьева, который сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года. 26 ноября в "Роскосмосе" сообщили, что в начале 2021 года планируется приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по дальнейшей судьбе станции.