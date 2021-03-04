США потеряют триллионы долларов, если продолжат политику размежевания с КНР

"Китай" в этих документах упомянут более 400 раз. Одновременно с этим говорится, что администрация США готова применять "все доступные инструменты" для противостояния "недобросовестным торговым действиям" со стороны Пекина. Такая риторика вызывает острую озабоченность Пекина. На фоне борьбы с COVID-19 и восстановления глобальной экономики действия США ведут к прямой конфронтации и не соответствуют реалиям, запросам и интересам народов обеих стран и мирового сообщества.

По данным министерства сельского хозяйства США, весной этого года американский сельскохозяйственный сектор намерен расширить посевные площади для выращивания соевых бобов и кукурузы на 5 процентов. В частности, планируется, что площадь выращивания кукурузы достигнет рекордных показателей 2016 года. Фермеры США ждут новых возможностей и ярких перспектив.

"Все зависит от восстановления торговли, в первую очередь, речь о спросе со стороны китайского рынка", - отметил старший экономист минсельхоза США Сет Мейер. По его словам, ведомство с оптимизмом оценивает прогнозы по экспорту сельхозпродукции в этом году.

Более того, в журнале Forbes отмечается, что в 2020 году Китай вновь стал крупнейшим торговым партнером США благодаря увеличению импорта продукции из Штатов. Очевидно, что гигантский китайский рынок предоставляет прекрасные возможности развития американским экспортерам, но для достижения этой цели необходимо взаимовыгодное сотрудничество, а не конфронтация.

Согласно отчету, опубликованному недавно Торговой палатой США и Rhodium Group, экономика США может потерять более триллиона долларов и долгосрочную глобальную конкурентоспособность, если Белый дом продолжит проводить политику размежевания с Китаем. В докладе звучит предупреждение, что к 2025 году в результате увеличения торговых пошлин на 25 процентов на все торговые сделки с КНР, потери США составят 190 миллиардов долларов в год. Около 500 миллиардов долларов - такие единовременные потери ВВП Штатов ожидаются, если США отзовут или перенаправят половину своих прямых инвестиций в Китае. Американские инвесторы также потеряют 25 миллиардов долларов в год в секторе капитала, отмечают авторы доклада.

Однако действующая администрация США по-прежнему не намерена отказываться от многомиллиардных пошлин в отношении Китая, нарушая правила глобальной торговли. В результате от трений между двумя странами больше всего пострадают американские потребители.

По мнению экспертов, если американские компании будут вынуждены покинуть Китай и вернуться в США, то они рано или поздно столкнутся с системными рисками и проблемами, которые могут привести к потере их конкурентных преимуществ.

Джефф Иммельт, который руководил General Electric 16 лет, недавно открыто выступил против жесткого разрыва экономических связей США с Китаем. "Нельзя добровольно отдать китайский рынок Европе и Японии", заявил он.

Торгово-экономические связи между Китаем и США характеризуются взаимной выгодой и взаимодополняемостью. Обе страны, по сути, не могут существовать друг без друга в экономическом поле. Конкуренция со стороны Китая есть и будет, и она болезненно ощутима для США. Но это естественное конкурентное явление. Именно так действуют законы мировой рыночной экономики, которые нельзя отменить или изменить волевым решением одного-единственного государства. Применение насильственных политических средств не только не поможет разрешить проблемы, стоящие перед США, но и нанеет ущерб развитию глобальной производственно-сбытовой цепочки.

По мнению аналитиков, Соединенным Штатам нужна обновленная торговая дорожная карта, в рамках которой они будут уважать законы рыночной экономики и свободной торговли. Надо стремиться найти способы урегулирования существующих разногласий с Китаем и всячески укреплять двустороннее сотрудничество.

Ранее глава МИД, член Госсовета КНР Ван И призвал власти США отменить завышенные в одностороннем порядке пошлины на импорт из Китая и санкции против компаний, исследовательских структур, бизнесменов, политических деятелей и частных лиц. Их отмена приведет к скорейшей нормализации двусторонних отношений.