США утратили былые плюсы среди трудовых мигрантов

Соединенные Штаты, долгое время олицетворявшие своеобразную Мекку для трудовых мигрантов самых разных профессий, сдают свои позиции в борьбе за глобальные таланты. Это один из выводов, который сделали специалисты консалтинговой компании BCG по итогам опроса среди почти 210 тысяч человек из разных стран, организованного международной сетью сайтов по поиску работы The Network.

По итогам прошлого года Америку с первого места вытеснила Канада, а город Нью-Йорк опустился в рейтинге привлекательности еще ниже, уступив Амстердаму, Дубаям, Берлину, Абу-Даби, Токио и Сингапуру. Первую позицию в списке наиболее привлекательных для трудоустройства городов удерживает Лондон.

Составители доклада отмечают и другую глобальную тенденцию - с каждым годом количество желающих уехать из своей страны снижается. Если в первом подобном опросе в 2014 году доля стремящихся работать за рубежом достигала почти 64 процентов, то в 2020-м "всего" 50 процентов. Причиной такого снижения, помимо пандемии и связанных с ней ограничений, стало ужесточение миграционного законодательства в некоторых странах. Но есть и другой фактор - многие соискатели предпочитают устроиться на работу в зарубежную компанию, но при этом не хотят покидать родину и стремятся осуществлять свою трудовую деятельность дистанционно.

США оказались не единственными, кто уступил позиции в глобальном рейтинге. Вслед за ними устремились вниз Германия, Франция, Италия, Испания. Падение привлекательности стран ЕС объясняется крайне высокими показателями инфицирования COVID-19 и введенными в свете пандемии ограничениями. Как отмечают аналитики, в случае с ФРГ это также связано с тем, что "образ страны был запятнан общим числом случаев коронавируса в Европейском союзе", а также определенным "откатом" Берлина в собственной миграционной политике. Тем не менее Германия продолжает оставаться наиболее привлекательным направлением для трудовой миграции среди европейцев. В рейтинге BCG от 2018 года Россия заняла 25-е место среди стран, в которых люди хотели бы устроиться на работу. Интересно, что США уже тогда не были приоритетом номер один среди россиян - это место занимала Германия. Наибольший процент из числа наших соотечественников, выразивших в тот период желание переехать за границу, наблюдался среди людей моложе 21 года. А вот приехать в Россию на работу три года назад хотели жители стран СНГ, Турции, Болгарии, Сербии, Анголы и Латвии.