США утратили былые плюсы среди трудовых мигрантов

По итогам прошлого года Америку с первого места вытеснила Канада, а город Нью-Йорк опустился в рейтинге привлекательности еще ниже, уступив Амстердаму, Дубаям, Берлину, Абу-Даби, Токио и Сингапуру. Первую позицию в списке наиболее привлекательных для трудоустройства городов удерживает Лондон.
Составители доклада отмечают и другую глобальную тенденцию - с каждым годом количество желающих уехать из своей страны снижается. Если в первом подобном опросе в 2014 году доля стремящихся работать за рубежом достигала почти 64 процентов, то в 2020-м "всего" 50 процентов. Причиной такого снижения, помимо пандемии и связанных с ней ограничений, стало ужесточение миграционного законодательства в некоторых странах. Но есть и другой фактор - многие соискатели предпочитают устроиться на работу в зарубежную компанию, но при этом не хотят покидать родину и стремятся осуществлять свою трудовую деятельность дистанционно.
США оказались не единственными, кто уступил позиции в глобальном рейтинге. Вслед за ними устремились вниз Германия, Франция, Италия, Испания. Падение привлекательности стран ЕС объясняется крайне высокими показателями инфицирования COVID-19 и введенными в свете пандемии ограничениями. Как отмечают аналитики, в случае с ФРГ это также связано с тем, что "образ страны был запятнан общим числом случаев коронавируса в Европейском союзе", а также определенным "откатом" Берлина в собственной миграционной политике. Тем не менее Германия продолжает оставаться наиболее привлекательным направлением для трудовой миграции среди европейцев. В рейтинге BCG от 2018 года Россия заняла 25-е место среди стран, в которых люди хотели бы устроиться на работу. Интересно, что США уже тогда не были приоритетом номер один среди россиян - это место занимала Германия. Наибольший процент из числа наших соотечественников, выразивших в тот период желание переехать за границу, наблюдался среди людей моложе 21 года. А вот приехать в Россию на работу три года назад хотели жители стран СНГ, Турции, Болгарии, Сербии, Анголы и Латвии.