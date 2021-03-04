Загадочная структура в ядре изменила историю Земли

Исследователи из Австралийского национального университета (ANU) подтвердили существование в ядре Земли "внутреннего ядра", которое может переписать историю образования планеты.

Как пояснила автор исследования, геофизик Джоанн Стивенсон, предположение о наличии в "центре Земли" еще одного слоя было впервые высказано около двух десятилетий назад. Однако, проверить эти данные не представлялось возможным.

Для доказательства гипотезы ученые сопоставили тысячи моделей внутреннего ядра с многолетними данными о скорости и времени прохождения сейсмических волн через планету.

Выяснилось, что различия в составе материала ядра влияют на направление волн. Одно из изменений указывало на необычную структуру железа, что свидетельствует о существовании в истории Земли двух отдельных периодов похолодания.

- Хотя новый слой очень трудно наблюдать, его особые свойства говорят о драматическом событии в ходе формирования нашей планеты. Детали данного события остаются загадкой, но более подробное исследование открытой структуры поможет нам продвинуться в изучении эволюции Земли, - рассказала Стивенсон.

Она добавила, что новые данные также объясняют, почему некоторые экспериментальные данные не соответствуют нынешним моделям строения планеты.

- Традиционно мы считаем, что у Земли есть четыре основных слоя: кора, мантия, внешнее ядро и внутреннее ядро. Полученные данные означают, что, как только мы приблизимся к разгадке образования еще одного слоя, нам придется переписывать учебники, - добавила геофизик.