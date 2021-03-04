Суд признал законным штраф Любови Соболь за нарушения при проведении незаконной акции

Московский городской суд признал законным штраф в 250 тысяч рублей юристу Любови Соболь, который был назначен за повторное нарушение порядка проведения массовой акции. Как сообщили в Мосгорсуде, постановление Симоновского суда в отношении Любови Соболь оставлено без изменения​​​.

Напомним, протокол на Соболь был составлен согласно ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массовой акции). Юрист призывала приходить на несогласованную акцию 23 января в столице.

Кроме того, на Соболь также возбуждены уголовные дела по статьям "о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил" и "незаконном проникновении в жилище".

По версии следствия, призывы Соболь и других фигурантов могли побудить людей, в том числе больных коронавирусом, прийти на несогласованную акцию 23 января. Тем самым была создана угроза массового заболевания. Сейчас Соболь находится под домашним арестом.