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04.03.2021 16:40
Рубрика: Происшествия

Суд признал законным штраф Любови Соболь за нарушения при проведении незаконной акции

Текст: Александр Степанов

Московский городской суд признал законным штраф в 250 тысяч рублей юристу Любови Соболь, который был назначен за повторное нарушение порядка проведения массовой акции. Как сообщили в Мосгорсуде, постановление Симоновского суда в отношении Любови Соболь оставлено без изменения​​​.

Фото: istockphoto
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Напомним, протокол на Соболь был составлен согласно ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массовой акции). Юрист призывала приходить на несогласованную акцию 23 января в столице.

Кроме того, на Соболь также возбуждены уголовные дела по статьям "о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил" и "незаконном проникновении в жилище".

По версии следствия, призывы Соболь и других фигурантов могли побудить людей, в том числе больных коронавирусом, прийти на несогласованную акцию 23 января. Тем самым была создана угроза массового заболевания. Сейчас Соболь находится под домашним арестом.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд

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