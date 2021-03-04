Супруг Елизаветы II перенес операцию на сердце

В Виндзорском дворце сообщили о том, что супруг Ее величества Елизаветы II, 99-летний принц Филипп, благополучно перенес операцию на сердце. Как передает Sky News, в понедельник герцога Эдинбургского перевезли на машине "скорой помощи" в лондонский госпиталь Святого Варфоломея из частной больницы короля Эдуарда VII, куда принца-консорта (который дольше всех в истории Англии носит этот титул) ранее положили "из предосторожности в связи с недомоганием".

Ранее СМИ предполагали, что госпитализация принца Филиппа, которому 10 июня исполнится сто лет, связана с заражением COVID-19. Впрочем, эта информация официально не подтвердилась. При этом известно, что в январе 94-летняя королева вместе с супругом вакцинировались от ковида. Теперь во дворце уточнили, что хирургическое вмешательство было связано с "давним заболеванием сердца". Принц Филипп уже провел в больничных стенах 16 дней и останется там еще на некоторое время для полного восстановления.