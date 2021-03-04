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Текст:   Алексей Дуэль 
11:24 04.03.2021

Светлана Радионова: За сортировку мусора людям должны платить деньги

Возможность сдать перерабатываемый мусор за деньги убедит заниматься сортировкой отходов тех, кому для этого недостает экологической сознательности, считает глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она высказала такое мнение в интервью "Российской газете".
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Одним достаточно показать, как сортировать, и поставить баки во дворе, а другим нужен материальный стимул, - сказала Светлана Радионова. - Возможно, если как и в других странах, где уже давно занимаются сортировкой отходов, у нас за сдачу, например, пластиковой бутылки, человек будет получать материальное вознаграждение, тогда у него просто рука не поднимется выбрасывать все в один бак".

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По мнению главы Росприроднадзора, воспитание рублем должно изменить сознание людей. Тогда со временем жизнь в согласии с экологией станет нормой для всех.

Полностью интервью со Светланой Радоновой читайте в ближайшем номере "Российской газеты".