Прогноз благоприятный. С каждым днем в Подмосковье выявляют все меньше новых больных COVID-19. Но значит ли это, что уже можно расслабиться, готовиться к дачному сезону, планировать отпуск - и все без оглядки на вирус? С этой темы начался наш "Деловой завтрак" с министром здравоохранения Московской области Светланой Стригунковой.

Светлана Анатольевна, когда мы сможем снять маски? Что говорит на этот счет медицинская статистика?

Светлана Стригункова: Заболеваемость действительно снижается. В декабре, например, на пике второй волны, мы ежедневно выявляли по 1600 и больше новых случаев COVID-19, а сейчас - по 500-600. Серьезно снизилась и госпитализация - с 1300 до 400 человек в сутки. Но мы считаем, что и 400 человек - много, поэтому снимать маски пока настоятельно не рекомендуем. Как и отказываться от соблюдения всех необходимых противоэпидемиологических мер - как минимум до лета.

Некоторые эксперты, особенно зарубежные, как раз к лету прогнозируют третью волну заболеваемости. Как вы относитесь к подобным прогнозам?

Светлана Стригункова: Мы к ним прислушиваемся. Но в данный момент больше волнуют не прогнозы, а сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ. Конец февраля - март - наш обычный "высокий" весенний сезон простудных заболеваний. Не хотелось бы, чтобы они накладывались на коронавирусную инфекцию. Надеемся, что этого и не произойдет - вакцинация от COVID-19 в области идет полным ходом.

Сколько жителей уже привиты и какие пункты вакцинации, кроме поликлиник, еще есть в Подмосковье?

Светлана Стригункова: В общей сложности вакцинацию прошли почти 310 тысяч человек. Мы стараемся дать жителям возможность привиться там, где им удобно. Поэтому помимо 231 кабинета в поликлиниках открыли 42 пункта в торговых центрах. Там есть все необходимое, как и в поликлинике, врач осматривает человека перед прививкой и полчаса наблюдает за его состоянием после укола. Таким образом вакцинировано уже 25 тысяч человек, и желающие привиться в торговых центрах есть всегда.

Аналогичные пункты открыты во всех клубах "Активного долголетия". Особый акцент делаем на вакцинацию старшего поколения, представители которого в группе риска и тяжелее всего переносят болезнь. Но, надо сказать, они сами это понимают и идут на прививку охотно. Порядка 42 процентов всех вакцинированных в Подмосковье - пожилые люди. В Дмитрове у нас даже есть рекордсмен - местная жительница в возрасте 99 лет.

Большой упор делаем и на выездную вакцинацию на предприятиях. Через глав муниципалитетов довели до директоров информацию, как провести коллективную вакцинацию. Если коллективы согласны, на предприятие выезжает мобильный прививочный пункт.

Есть ли такие же удобные способы вакцинации у сельских жителей?

Светлана Стригункова: У нас 25 передвижных ФАПов, оборудованных морозильными камерами для хранения вакцины. Они ездят по отдаленным территориям. Население заранее предупреждаем о том, что в такой-то день в таком-то месте откроется прививочный пункт. Скоро начнется дачный сезон, по такому же принципу будем работать и в СНТ. Предупредим дачников о месте и времени приезда мобильного ФАПа, и все желающие смогут сделать прививку.

Изначально в Подмосковье поставлялась только вакцина "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Но область подавала заявку и на получение "ЭпиВакКороны" производства новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Скажите, есть ли уже у жителей возможность выбрать вакцину для прививки?

Светлана Стригункова: Мы участвовали в клинических испытаниях "ЭпиВакКороны" и после Нового года получили 2 тысячи доз, они были направлены на вакцинацию медиков и учителей. Пока новых крупных поставок этой вакцины нет. Но надо понимать, что и объемы производства "ЭпиВакКороны" пока значительно меньше, чем у "Спутника V". Как только новосибирская вакцина начнет массово поставляться в регион, выбор у жителей, разумеется, будет.

Как скоро, по вашим оценкам, это может случиться?

Светлана Стригункова: Думаю, это станет понятно к концу марта.

А сколько всего доз вакцины "Спутник V" имеется на сегодня в медучреждениях региона?

Светлана Стригункова: В общей сложности нам поставили почти 380 тысяч доз. Осталось в запасе чуть меньше 90 тысяч. Но вакцина разными партиями поставляется еженедельно, иногда дважды в неделю. До конца этой недели, к примеру, ожидаем поставку еще 80 тысяч доз.

Известны ли вам случаи тяжелых последствий после прививки?

Светлана Стригункова: За этим жесткий контроль ведет Роспотребнадзор. Каждый пациент после вакцинации должен вести дневник наблюдений. И о каждом случае возникновения любых побочных эффектов обязательно сообщается в Роспотребнадзор. В Московской области тяжелых случаев не было. Примерно у 10 процентов привившихся наблюдается кратковременное повышение температуры до 38 градусов. Но так работает любая вакцина. И у некоторых из тех, кто прививается от гриппа, тоже на день-два, бывает, появляются респираторные явления.

В любом случае вакцина призвана снизить риски тяжести заболевания. Иногда спрашивают: дает ли она гарантию того, что привитый человек не заболеет? Наверняка разовые случаи будут, как и при вакцинации от других заболеваний, например, гриппа. Но вакцина гарантирует, что, даже если человек заболел, болезнь у него пройдет в легкой форме и без осложнений.

Вот такой вопрос прислали нам на "Деловой завтрак" читатели: "Студентов Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма обязуют вакцинироваться от COVID-19, без прививки не заселяют в общежитие. Приказ об этом висит в свободном доступе на сайте этого вуза. Разве процесс вакцинации не должен быть добровольным?". Это не областной вуз, поэтому спрашивать, чем руководствовался его ректорат, издавая подобный приказ, мы не будем. Но порассуждать об обязательности и добровольности вакцинации хотелось бы.

Светлана Стригункова: Вакцинация от коронавирусной инфекции - абсолютно точно добровольная. Никто вас не может заставить ее сделать. Единственное, что мы можем, - убеждать и призывать. Вакцинация на самом деле сейчас - единственный инструмент, имеющийся для создания той самой иммунной прослойки, которая позволит предотвратить третью, четвертую, пятую, какую угодно волну опасного вируса. Все мы уже понимаем, что рано или поздно COVID-19 станет нашим сезонным заболеванием - как грипп и ОРВИ. Никуда не исчезнет. А значит, единственный шанс убрать риски для собственного здоровья и снизить нагрузку на систему здравоохранения - сделать прививку. И мы будем продолжать убеждать жителей в этом.

В разгар пандемии область арендовала помещения под временные госпитали в парке "Патриот" и в международном выставочном центре "Крокус Экспо". Сейчас эти временные койки свернуты. Сохраняется ли возможность развернуть их снова, если ситуация начнет ухудшаться?

Светлана Стригункова: На пике второй волны мы развернули 19,5 тысячи ковидных коек. Очень надеемся, что в таком объеме инфекционные койки больше нам не понадобятся. Но технология создания временных госпиталей несложная - поставить перегородки, которые формируют палаты и другие лечебные помещения, и подключить оборудование. Весь этот набор у нас есть, он никуда не делся, а за две ковидные волны мы еще и технику сборки временных госпиталей довели до автоматизма. Поэтому при необходимости развернем госпитали в тех же местах еще раз. Большая благодарность Министерству обороны РФ, в чьем ведении находится парк "Патриот", и собственникам выставочного центра за то, что идут навстречу, дают возможность пользоваться своими площадками.

В эти временные госпитали приобретался серьезный объем оборудования. Что именно вы покупали и где это все сейчас?

Светлана Стригункова: Все оборудование перераспределено в обычные наши больницы. Конкретно из "Крокуса" один КТ уедет в Красногорск, второй в Клин. КТ из парка "Патриот" отправится в Одинцовскую больницу. Покупали аппараты искусственной вентиляции легких, они нужны всегда и везде, в любом реанимационном отделении. Современная функциональная мебель тоже уйдет в стационары. Все будет использоваться дальше.

А персонал? Ведь его привлекали и из Москвы, и из других субъектов. Кто-то из приехавших захотел остаться работать в Подмосковье на постоянной основе?

Светлана Стригункова: На работу во временные госпитали было привлечено около трех тысяч врачей и среднего медицинского персонала. 1200 человек - медицинские работники минобороны. Они спасали людей в "Патриоте", а после того, как этот госпиталь был свернут, разъехались по местам своей службы. Гражданских врачей в другие временные больницы мы привлекали вахтовым способом. И прекрасно понимали, что, закончив работу, они вернутся в свои регионы, к семьям. Но 150 человек из Астрахани, Тулы, Саратова, Краснодара и Дагестана, других регионов уже согласились остаться работать в Московской области.

Однако недостаток кадров в больницах и поликлиниках области по-прежнему ощущается?

Светлана Стригункова: Нас в этом плане подкосил ковидный год - когда впервые ввели ограничения для жителей старше 65 лет, многие медики в возрасте ушли на карантин и на работу потом не вернулись. Сейчас укомплектованность врачами - порядка 75 процентов, средним медперсоналом - около 70. У нас действует большая программа по привлечению медперсонала: врачам востребованных специальностей предоставляется социальная ипотека, тем, кто идет работать в сельскую местность по программе "Земский доктор", выплачиваются подъемные в размере 500 тысяч рублей фельдшерам и 1 миллион - врачам. Но нехватка специалистов тем не менее ощущается. В первичное звено нужно привлечь не менее 700 человек, это задача ближайших трех лет.

Давайте привлечем одного прямо сейчас. "Скажите, пожалуйста, в каких медицинских организациях Московской области имеется вакантная должность врача клинико-диагностической лаборатории?" - спрашивает наш читатель Алексей Березин. И уточняет, что хотел бы попасть в программу "Земский доктор". Она, кстати, будет продолжена в этом году?

Светлана Стригункова: И в этом, и в следующем. Более того, мы убрали из нее возрастной ценз, то есть для врача или фельдшера по возрасту сейчас нет никаких ограничений. Но нужно выйти на работу именно в сельскую местность. Если Алексей Березин готов - пусть обращается к нам в министерство, вакансию подберем.

Губернатор области Андрей Воробьев поставил перед минздравом задачу до конца года привести все медучреждения в нормативное состояние. Что планируется сделать?

Светлана Стригункова: 158 объектов здравоохранения в Подмосковье находятся в неудовлетворительном состоянии. Это в основном поликлиники и стационары, а также травмпункты, подстанции скорой помощи, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомические отделения. 81 из них мы в этом году приведем в нормативное состояние с помощью текущего ремонта. Оставшиеся 77 нужно ставить на капремонт с заменой внутренних инженерных систем. Здесь без проектирования не обойтись, поэтому эти объекты будут отремонтированы на следующем этапе.

Давайте поговорим о приятном. Когда область несколько лет назад начинала строить перинатальные центры, прогнозировалось, что уровень медицинской помощи в них будет таким, что рожать в Подмосковье поедут и из других регионов, и из Москвы. Сейчас все центры работают. Оправдались ли прогнозы?

Светлана Стригункова: В 2020 году Московская область по приросту рождаемости заняла первое место в стране. У нас родилось чуть больше 79 тысяч детей. И действительно, рожать приезжают из всех регионов страны. Наши перинатальные центры оснащены оборудованием самого высокого класса. Младенческая смертность в области снизилась до 3,1 случая на 1000 новорожденных. Это европейские показатели. Почти в 7 раз сократилось и количество абортов. Спасаем и 500-граммовых деток, и малышей с серьезными патологиями.

А что делается в Подмосковье для повышения качества и доступности медицинской помощи онкологическим больным?

Светлана Стригункова: Понятно, что главный залог успеха в работе с онкологическими больными, - ранняя выявляемость. На данный момент она составляет около 58 процентов. Это не тот показатель, который нас бы устроил. Поэтому акцент делаем именно на качественную и быструю диагностику. Уже открыли 9 центров амбулаторной онкологической помощи, на подходе еще 7. Смысл их в том, что любой человек после первичного посещения врача, заподозрившего у него онкологическое заболевание, направляется в ЦАОП. Там в течение 14 дней он проходит полную диагностику - начиная от сдачи анализов и заканчивая МРТ. Наша задача - за две недели поставить диагноз, после которого пациент будет направлен на консилиум. И там уже группа врачей, среди которых будет и химиотерапевт, и радиотерапевт, и хирург-онколог, выберет тактику лечения.

В чем смысл преобразований? Во-первых, сделать доступной и качественной диагностику, во-вторых, предложить лучшую тактику лечения. После консилиума пациента направят в центр комплексного лечения онкологических заболеваний, где сконцентрированы и хирургия, и лучевая терапия, и химиотерапия. Таких центров мы создали 6, они находятся на базе МОНИКИ, Московского областного онкологического диспансера в Балашихе, в Подольске, Люберцах, Клину, Коломне. В этих центрах собраны лучшие специалисты. Должны обеспечить, чтобы весь процесс от подозрения на онкологию и до начала лечения занимал у человека не больше 30 дней.

А если житель Московской области хочет лечиться в столице? Может он сказать об этом врачу и получить направление в какую-то московскую больницу?

Светлана Стригункова: Если в Подмосковье нет возможности вылечить их, нет нужных врачей или, быть может, какого-то оборудования для оказания качественной медицинской помощи, безусловно, пациент получит направление и будет отправлен в федеральные центры.

Когда шла подготовка к "Деловому завтраку", мы передали в министерство здравоохранения еще одно письмо нашей читательницы из Коломны. "Мой несовершеннолетний сын Максим имеет инвалидность и право на бесплатные лекарства. Лечащим врачом нам был выписан препарат "Депакин Хроносфера". Но с октября 2020 года лекарство мой ребенок не получает по причине его отсутствия в аптеках для бесплатного отпуска. За деньги лекарство при этом можно купить. Вопрос к министру: когда наладится положенное нам лекарственное обеспечение?" Мы знаем, что этот вопрос уже решен.

Светлана Стригункова: Да, 2 марта мама Максима была приглашена в аптечный пункт, где получила 4 упаковки лекарства "Депакин Хроносфера" по льготному рецепту.

Ключевой вопрос

Многие любители путешествий в прошлом году никуда не поехали. Сейчас они с нетерпением ждут нового отпускного сезона. Дайте профессиональный совет, как лучше поступить: поберечься и остаться дома или не переживать и ехать в те страны, которые принимают туристов?

Светлана Стригункова: Вакцинироваться, проверить, как образовались антитела, - и ехать. Отдых - тоже важное дело.

А если человек переболел и у него уже есть антитела?

Светлана Стригункова: Тогда нужно следовать рекомендациям Министерства здравоохранения РФ: вакцинироваться через полгода после болезни, потому что к этому времени естественных антител, скорее всего, не останется. А вакцина, как прогнозируют ее разработчики, может держать антитела в организме около двух лет.