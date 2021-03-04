Телекомпания "Первый ТВЧ" совместно с Роскосмосом запускает новый канал

Государственная корпорация "Роскосмос" и телекомпания "Первый ТВЧ" запускают телеканал "Первый Космический". Стратегическим партнером проекта выступает мультиплатформенный оператор Триколор.

Как сообщается на сайте "Роскосмоса", эфирное наполнение "Первого Космического" составят новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства.

Старт состоялся сегодня, 4 марта. Новый тематический канал будет доступен зрителям спутникового и онлайн-телевидения.

Генеральный информационный партнер проекта - радиостанция "Ретро FM". Встречи с легендарными космонавтами и эксклюзивные новости "Первого Космического" -только в эфире "Ретро FM". "Первый Космический" объединит в себе научный подход и доступность повествования, а главным отличием от телеканалов данной тематики станут прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов "Роскосмоса".