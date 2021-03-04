Главный критерий актуальности такого выбора - строгость дизайна самой тиары и лаконичность одежды. Не часто современные ювелирные бренды обращаются к созданию тиар. Один из них - российский Mercury, сделавший ставку на природную красоту и качество драгоценных камней и в то же время следующий трендам.
Дорогая простота
Тиарой в отличие от диадемы называют украшение в виде незамкнутого обруча, более легкое и изящное. Ее носят на волосах, сдвигая ближе к затылку, или надо лбом, как бандо.
С чем лучше сочетается тиара? Для вечернего образа, уместного в театре, - с самым лаконичным платьем без лишних деталей, из очень качественной и нарядной однотонной ткани. Для торжества вроде свадьбы или венчания - с роскошным, но тоже однотонным нарядом со сложной ручной отделкой. Смелые молодые девушки, обладательницы стройных фигур, могут позволить себе последовать парадоксальной традиции небрежных гранж-образов. В любом из этих случаев остальные ювелирные украшения должны быть минималистичными. Кроме того, тиара требует простой, но тщательно уложенной прически и красивой осанки.
Впервые мода на такие украшения для волос пришла - вместе с модой на все античное - после Великой французской революции, на рубеже XVIII-XIX веков. Именно тогда тиары, имеющие персидское происхождение, и диадемы, у которых греческие корни, стали популярны.
Русский стиль
Считается, что "русские тиары", или "франж" (от французского слова "бахрома"), обязаны своим появлением Николаю I, известному поклоннику всего русского. В 1830-е годы он обязал дам при дворе носить кокошники, и те стали заказывать тиары, которые выглядели как гибкие ободки, украшенные расходящимися прямыми бриллиантовыми лучами. Причем их можно было носить не только на манер кокошника, но и как колье.
Сегодня в русском стиле возможны и другие варианты - облегченные и ажурные. Один из них представлен здесь на фотографии.