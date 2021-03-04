Тиары традиционно воспринимаются как торжественные, "царственные" украшения. Но сегодня они считаются уместными в свадебных и в вечерних образах.

Главный критерий актуальности такого выбора - строгость дизайна самой тиары и лаконичность одежды. Не часто современные ювелирные бренды обращаются к созданию тиар. Один из них - российский Mercury, сделавший ставку на природную красоту и качество драгоценных камней и в то же время следующий трендам.

Дорогая простота

Тиарой в отличие от диадемы называют украшение в виде незамкнутого обруча, более легкое и изящное. Ее носят на волосах, сдвигая ближе к затылку, или надо лбом, как бандо.

С чем лучше сочетается тиара? Для вечернего образа, уместного в театре, - с самым лаконичным платьем без лишних деталей, из очень качественной и нарядной однотонной ткани. Для торжества вроде свадьбы или венчания - с роскошным, но тоже однотонным нарядом со сложной ручной отделкой. Смелые молодые девушки, обладательницы стройных фигур, могут позволить себе последовать парадоксальной традиции небрежных гранж-образов. В любом из этих случаев остальные ювелирные украшения должны быть минималистичными. Кроме того, тиара требует простой, но тщательно уложенной прически и красивой осанки.

Современные тиары отличаются эргономичной формой и комфортной посадкой

Впервые мода на такие украшения для волос пришла - вместе с модой на все античное - после Великой французской революции, на рубеже XVIII-XIX веков. Именно тогда тиары, имеющие персидское происхождение, и диадемы, у которых греческие корни, стали популярны.

Тиара из коллекции Mercury Classic, белое золото, бриллианты (9,5 кт), вес тиары 56,56 г.

Русский стиль

Считается, что "русские тиары", или "франж" (от французского слова "бахрома"), обязаны своим появлением Николаю I, известному поклоннику всего русского. В 1830-е годы он обязал дам при дворе носить кокошники, и те стали заказывать тиары, которые выглядели как гибкие ободки, украшенные расходящимися прямыми бриллиантовыми лучами. Причем их можно было носить не только на манер кокошника, но и как колье.

Сегодня в русском стиле возможны и другие варианты - облегченные и ажурные. Один из них представлен здесь на фотографии.