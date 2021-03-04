Толстой: РФ должна присоединиться к Женевской декларации о благополучии семьи

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что Россия должна присоединиться к декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи. Об этом он заявил в ходе конференции по вопросу поддержки семей и семейных ценностей в РФ.

В документе, напомнил он, утверждается, что аборт не является средством планирования семьи, а семья является основой государства. Толстой считает, что Россия присоединится к соглашению.

По его оценке, России необходимо разработать и собственную конвенцию, направленную на защиту семьи. Предпочтительный вариант - принять такой документ на уровне Союзного государства России и Беларуси. "Нам нужен единый документ, который бы объединял базовые законодательные акты, направленные на защиту семьи, материнства и детства, на поддержку многодетных семей", - подчеркнул парламентарий.

Наряду с этим он назвал необходимым "предотвратить внедрение в России инструментов ювенальной юстиции". "Это не тот путь, которым должна идти наша страна, - уверен политик, - просто потому, что у нас другие ценности, другая история и другие взаимоотношения между мужчинами и женщинами".

Декларацию Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи подписали в октябре прошлого года более 30 стран. В документе, среди прочего, подчеркивается, что аборт не следует поощрять как один из методов планирования семьи.