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04.03.2021 16:26
Рубрика: Власть

Толстой: РФ должна присоединиться к Женевской декларации о благополучии семьи

Текст: Татьяна Замахина
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что Россия должна присоединиться к декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи. Об этом он заявил в ходе конференции по вопросу поддержки семей и семейных ценностей в РФ.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

В документе, напомнил он, утверждается, что аборт не является средством планирования семьи, а семья является основой государства. Толстой считает, что Россия присоединится к соглашению.

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По его оценке, России необходимо разработать и собственную конвенцию, направленную на защиту семьи. Предпочтительный вариант - принять такой документ на уровне Союзного государства России и Беларуси. "Нам нужен единый документ, который бы объединял базовые законодательные акты, направленные на защиту семьи, материнства и детства, на поддержку многодетных семей", - подчеркнул парламентарий.

Наряду с этим он назвал необходимым "предотвратить внедрение в России инструментов ювенальной юстиции". "Это не тот путь, которым должна идти наша страна, - уверен политик, - просто потому, что у нас другие ценности, другая история и другие взаимоотношения между мужчинами и женщинами".

Декларацию Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи подписали в октябре прошлого года более 30 стран. В документе, среди прочего, подчеркивается, что аборт не следует поощрять как один из методов планирования семьи.

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Власть Работа власти Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Десятилетие детства в России

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