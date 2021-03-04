Украинский снайпер убил сотрудника МВД ДНР в Ясиноватой

Младший сержант МВД ДНР получил смертельные ранения в результате снайперского огня в районе Ясиноватой. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

Утром 3 марта в дежурную часть МВД ДНР города Ясиноватая от сотрудников, находившихся на боевом посту на линии боевого соприкосновения в районе "Ясиноватской промзоны", поступило сообщение об обнаружении группы детей. Около 12 часов для эвакуации детей в указанный район была направлена следственно-оперативная группа министерства. Полицейские подверглись обстрелу со стороны украинских войск. Один из сотрудников МВД был убит украинским снайпером. В результате полицейские были вынуждены прервать оперативные мероприятия, дети не были эвакуированы, уточнили в министерстве.

В сообщении отмечается, что ранее сотрудники МВД ДНР неоднократно пресекали инциденты, связанные с проникновением детей на линию боевого соприкосновения со стороны временно неподконтрольной Республике территории.

Напомним, что в среду силы ДНР получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек украинской армии.