В австрийском Тироле все жители получат прививки от коронавируса

Все жители австрийского Тироля в возрасте от 16 лет пройдут вакцинацию с 11 марта в связи с распространением южноафриканского штамма вируса, сообщил глава земельного правительства Гюнтер Платтер.

Власти принимают срочные меры для локализации опасной ситуации, центром которой стал район Швац. Правительство объявило, что любой, кто хочет выехать из Тироля в будущем должен представить отрицательный тест на коронавирус не позднее 48 часов, передает телеканал ORF.

Еврокомиссия обещала предоставить Австрии 100 тысяч доз вакцины, чтобы искоренить мутацию с помощью всеобщей вакцинации. При этом Тироль объявлен европейским регионом исследования.

Канцлер Себастьяна Курц заявил, что британский и южноафриканский штаммы вируса являются вызовами на пути к нормализации. По его словам, ставится задача по искоренению инфекции, в том числе, при помощи ЕС. Некоторые европейские страны сомневаются, что в условиях дефицита вакцины возможно содействие Австрии со стороны Евросоюза.

В середине февраля Германия объявила Тироль, Чехию и Словакию так называемыми районами распространения наиболее тяжелых форм коронавирусной инфекции. В страну допускаются только немцы и иностранцы с видом на жительство и разрешением на пребывание. Еврокомиссия указала на несоразмерность и необоснованность некоторых требований и призвала Берлин смягчить правила. Однако немецкое правительство эту критику отвергло.