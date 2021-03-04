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04.03.2021 14:39
Рубрика: В мире

В австрийском Тироле все жители получат прививки от коронавируса

Текст: Александр Саможнев

Все жители австрийского Тироля в возрасте от 16 лет пройдут вакцинацию с 11 марта в связи с распространением южноафриканского штамма вируса, сообщил глава земельного правительства Гюнтер Платтер.

Фото: Jens Schlueter/Getty Images
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Власти принимают срочные меры для локализации опасной ситуации, центром которой стал район Швац. Правительство объявило, что любой, кто хочет выехать из Тироля в будущем должен представить отрицательный тест на коронавирус не позднее 48 часов, передает телеканал ORF.

Еврокомиссия обещала предоставить Австрии 100 тысяч доз вакцины, чтобы искоренить мутацию с помощью всеобщей вакцинации. При этом Тироль объявлен европейским регионом исследования.

Канцлер Себастьяна Курц заявил, что британский и южноафриканский штаммы вируса являются вызовами на пути к нормализации. По его словам, ставится задача по искоренению инфекции, в том числе, при помощи ЕС. Некоторые европейские страны сомневаются, что в условиях дефицита вакцины возможно содействие Австрии со стороны Евросоюза.

В середине февраля Германия объявила Тироль, Чехию и Словакию так называемыми районами распространения наиболее тяжелых форм коронавирусной инфекции. В страну допускаются только немцы и иностранцы с видом на жительство и разрешением на пребывание. Еврокомиссия указала на несоразмерность и необоснованность некоторых требований и призвала Берлин смягчить правила. Однако немецкое правительство эту критику отвергло.

В мире Европа Австрия Вакцинация от коронавируса

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