В центральном матче 21-го тура Премьер-лиги "Спартак" примет "Краснодар"

На выходных состоятся матчи 21-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Позади две трети сезона, но интриг еще предостаточно.

В игре первого круга "Спартак" победил в Краснодаре со счетом 3:1. Фото: РИА Новости

Центральным событием уик-энда станет противостояние "Спартака" и "Краснодара". Эти команды претендуют на высокие места, однако начало календарного года они провалили.

Москвичи провели две встречи и в обеих проиграли с одинаковым счетом 0:2: сначала в 1/8 финала Кубка "Динамо", а затем в чемпионате "Рубину". Вместо того чтобы воспользоваться осечками "Зенита" с ЦСКА и приблизиться к ним, "красно-белые", наоборот, опустились на четвертое место в турнирной таблице. И далеко не факт, что им удастся завершить сезон в еврокубковой зоне.

- Спартаковцы очень неудачно начали год. Все же два поражения подряд со счетом 0:2 - явно не те результаты, на которые рассчитывали болельщики. Все ждали какого-то перестроения игры, но его не произошло. Наоборот, по ходу матчей мы видим провальные отрезки, влияющие на итог. Вообще в начале сезона "Спартак" казался слаженной командой, одним из претендентов на чемпионство. Но затем начались перестановки внутри клуба, и все как-то разрушилось. Не знаю, напрямую ли эти изменения связаны с последними результатами или нет, но "красно-белые" сбавили., - поделился с "РГ" своим мнением о "Спартаке" бывший защитник сборной России и "Локомотива" Дмитрий Сенников.

Сами спартаковцы признают: у них есть проблемы. В частности, об этом после поражения от "Рубина" заявил Квинси Промес, для которого встреча с казанцами стала первой после возвращения в стан "красно-белых".

- Поле было не лучшего качества, но команды были в равных условиях. По поводу судейства ничего не хочу говорить. Конечно, удаление Зобнина повлияло на ход встречи. Нам нужно прибавлять, прилагать больше усилий. Если играть в таком же темпе, то ни о каком чемпионстве и говорить даже не стоит. Если "Спартак" хочет добиться чего-то большего, нужно сделать шаг вперед и только тогда будет результат, - отметил Промес.

Что касается "Краснодара", то "быки" также провалили возобновление сезона. Команда вылетела из Лиги Европы, Кубка России, и на последних минутах спаслась от поражения в домашнем матче чемпионата с "Уралом" (2:2).

- Переломный момент - удаление Смольникова. До этого встреча шла под нашим контролем, "Краснодару" удалось забить гол. Были моменты, чтобы удвоить преимущество, но не получилось. Ничья с "Уралом" дома - это не то, на что мы рассчитывали, - признался главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

Интересный статистический факт - в последний раз "Спартак" побеждал "быков" на своем поле аж в 2017 году. С той поры эти команды провели на стадионе в Тушино две встречи: одна завершилась вничью (1:1), а во второй сильнее оказались гости (1:0).

Также в 21-м туре состоятся следующие матчи: ЦСКА - "Ахмат" (Грозный), "Ротор" (Волгоград) - "Химки", "Ростов" - "Сочи", "Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва), "Динамо" (Москва) - "Тамбов", "Рубин" (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург), "Урал" (Екатеринбург) - "Уфа".

На неделе состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка России. Матчи этого раунда запланированы на 7 и 8 апреля.

Главный итог жеребьевки - фавориты турнира избежали встреч друг с другом. Пожалуй, наибольший интерес вызывает пара рекордсмена по числу побед в Кубке московского "Локомотива" и "Сочи". Южане стали одним из открытий этого сезона: команда Владимира Федотова идет на третьем месте в Премьер-лиге и при определенных раскладах может рассчитывать на попадание в зону Лиги чемпионов.

Еще одно любопытное противостояние - матч "Арсенала" и ЦСКА. Туляки сотворили одну из главных сенсаций Кубка, выбив в 1/8 финала "Зенит". Причем "оружейники" обыграли "сине-бело-голубых" на выезде (2:1). Ну а армейцы победили на своем поле "СКА-Хабаровск".

С начала года спартаковцы и краснодарцы провели на двоих шесть встреч и потерпели пять поражений

Единственной командой в четвертьфинальной стадии, не представляющей Премьер-лигу, стали "Крылья Советов". Самарский клуб примет "Динамо". Наконец, еще одну пару составили "Ахмат" и "Уфа". Уфимцы последними пробились в 1/4 финала, разгромив в перенесенном матче "Урал" (3:0). В то же время грозненцы достаточно неожиданно переиграли в 1/8 финала "Ростов" 2:0.

Тем временем

В пятницу, 5 марта, УЕФА примет окончательное решение по формату проведения чемпионата Европы, который пройдет грядущим летом с 11 июня по 11 июля. Обсуждались четыре варианта: матчи при полной загрузке стадиона, от 50 процентов до 100 процентов зрителей, от 20 до 30 процентов болельщиков или игры при пустых трибунах. Матчи Евро-2020 пройдут в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. Город на Неве примет четыре матча: три на групповой стадии и один четвертьфинал.