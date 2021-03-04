В ЕС начали экспертизу вакцины "Спутник V" для ее регистрации

В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) - регуляторе обращения лекарств в Евросоюзе - началась процедура последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для ее медицинского применения. Об этом сообщили сегодня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству", - говорится в сообщении РФПИ.

Некоторые европейские страны, в том числе и входящие в ЕС, уже одобрили применение нашей вакцины в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации, которую осуществляет EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии. А в целом "Спутник V" зарегистрировали уже 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.

"Приветствуем начало процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств, - прокомментировал сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - Мы предоставили EMA все необходимые данные по вакцине, которую уже одобрили более 40 стран мира. "Спутник V" может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе, и мы с нетерпением ожидаем экспертизы данных Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения. Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной "Спутник V" 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года".