В Гидрометцентре спрогнозировали на 8 марта повышение температуры до +25

В ночь на 8 марта температура в столичном регионе составит плюс 10-19 градусов, а днем - плюс 16-25 градусов, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

И сразу же оговорился, что этот прогноз составлен не в градусах Цельсия, а в градусах Фаренгейта. "Джентльмены Гидрометцентра России - члены Ученого Совета - договорились раз и навсегда представлять прогноз на самый красивый и светлый праздник в году в градусах Фарангейта", - пояснил Вильфанд. А эта температурная шкала существенно отличается от привычной нам температуры по Цельсию. И если по Цельсию около минус 10-ти, то по Фаренгейту это около плюс 20-ти.

"Ну, а для тех мужчин, которые любят точные прогнозу, сообщаю, что, увы, температуры и ночью, и днем будут отрицательные. Ночью в столичном регионе минус 7-12 градусов, а днем - минус 4-9 градусов", - рассказал Вильфанд.

При этом он уточнил, что сильных осадков в праздничный день не ожидается, а вот накануне - 7 марта - очень неблагоприятный день. Будет идти снег, который из-за сильных порывов ветра превратится в метель. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица. Но температура воздуха днем будет в пределах 0 градусов.