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04.03.2021 14:26
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили призывы США уничтожить "программу химоружия"

Текст: Татьяна Замахина

В России с 2017 года нет химического оружия. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя призыв США к РФ "задекларировать и уничтожить" соответствующую программу.

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О таком призыве ранее сообщил представитель госдепартамента Нед Прайс.

"В России химического оружия с 2017 года нет в принципе, что признано и соответствующей международной организацией ОЗХО, что подтверждено неоднократными экспертными оценками. Россия свои обязательства выполнила в этой сфере", - отметил Слуцкий, комментируя эту тему в Instagram.

Тему также прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Он призвал Госдеп внимательнее изучать историю вопроса о ликвидации химического оружия.

"Никакой "необъявленной программы" химического оружия в нашей стране не существует. Это очередная ложь США, нацеленная на дискредитацию России в глазах мировой общественности", - сказал депутат, которого цитирует РИА Новости.

РФ, подчеркнул он, не раз на самом высоком уровне доказывала, что все имевшееся химическое оружие полностью ликвидировано. "В отличие от покрываемых Вашингтоном "белых касок", которые устраивают химические провокации в Сирии", - сравнил парламентарий.

Он также отметил, что никаких доказательств отравления в России блогера Алексея Навального до сих пор никто из США и Европы не предоставил, несмотря на настойчивые запросы российских властей.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Уничтожение химического оружия

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