В Индии вакцинацию от COVID будут проводить круглосуточно

Вакцинация в Индии будет проводиться круглосуточно. Для этого власти отменили действовавший ранее режим вакцинации с 9 часов утра до 17 часов вечера. Подчеркивается, что это сделано для удобства граждан.

"Правительство отменило ограничение по времени, чтобы увеличить скорость вакцинации​​, - передает РИА Новости комментарий министра здравоохранения Харша Вардхана. - Граждане страны теперь могут проходить вакцинацию круглосуточно в любое удобное для них время. Премьер-министр Нарендра Моди понимает ценность здоровья, а также времени граждан".

Впрочем, с разрешения правительства и исходя из загрузки больницы смогут сами корректировать режим своей работы.

Напомним, что 1 марта в Индии началась вторая волна вакцинации, адресованная на группы населения старше 60 лет и тех, кто старше 45 лет, но имеет сопутствующие заболевания.