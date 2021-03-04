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04.03.2021 17:35
Рубрика: В мире

В Испании прошла символическая церемония уничтожения оружия террористов

Текст: Юрий Когалов

В Испании торжественно уничтожили около 1,5 тысячи единиц оружия, изъятого в 1980-1990-х годах у террористов из группировок ЭТА и ГРАПО (обе в настоящее время уже прекратили свое существование). Как заявил премьер-министр страны Педро Санчес, присутствовавший во время этого символического акта, уничтожение этих сотен пистолетов, винтовок и дробовиков "имеет огромное значение для испанской демократии".

Фото: drblumcentre/ instagram.com
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По мнению главы правительства, "уничтожение оружия подкрепляет идею разгрома банды террористов". "Мы не можем вернуть жизни, которые мы потеряли. Мы также не можем уничтожить темное прошлое, но мы уничтожили это оружие сегодня", - заявил Санчес.

"За этим оружием скрывается множество трагедий. Уничтожение этого оружия предполагает поражение террористических организаций", - заявил со своей стороны директор Центра памяти жертв терроризма Флоренсио Домингес.

Как передает 20minutos, церемония прошла на базе Гражданской гвардии в Вальдеморо. По выложенному в ряд перед гостями (членами правительства, высшими чинами правоохранительных органов) оружию проехал строительный каток. При этом представители ассоциации и фондов жертв терроризма отказались принимать участие в этом мероприятии, посчитав его рекламным трюком властей Испании.

На организацию подобного мероприятия министерство внутренних дел пиренейского королевства пошло в связи критикой, обрушившееся в последнее время на власти Испании со стороны ассоциаций жертв терроризма. Дело в том, что в Мадрид начал постепенно переводить заключенных членов группировки ЭТА в тюрьмы, расположенные поближе к их дому, к Стране басков. Осужденные террористы добивались этого много лет.

Уничтожением их оружия власти Испании решили показать, что ЭТА окончательно разгромлена и в стране верховенствует закон.

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