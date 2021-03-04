В Италии переболевших COVID-19 начнут прививать одной дозой вакцины

Минздрав Италии принял решение прививать переболевших коронавирусной инфекцией одной дозой вакцины, рассчитанной на две инъекции. Об этом сообщает Agi.

Как пояснили в Высшем институте здоровья, на этот шаг власти были вынуждены пойти из-за опасности повторного заражения новыми вариантами SARS-CoV-2, которые активно распространяются в Италии. Ранее в Брешиа обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам.

Исходя из нового циркуляра вакцинировать переболевших рекомендуется не ранее чем через три месяца после заболевания и не позднее чем через полгода.