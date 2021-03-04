В компании SpaceX назвали причину взрыва прототипа Starship

Прототип корабля Starship SN10 компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска взорвался спустя несколько минут после посадки. В трансляции компании говорится, что причиной взрыва стал "избыток ракетного топлива". Момент взрыва запечатлен на видео, сообщает РИА Новости.

В ходе испытательного полета прототип Starship поднялся в воздух с площадки в Техасе на высоту около 10 тысяч метров, после чего выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно приземлился.

После взрыва SN10 Маск выразил надежду на дальнейший успех прототипов, несмотря на третью подряд неудачу. "Starship SN10 приземлился целым и невредимым!" - написал предприниматель в Twitter. По его словам, команда SpaceX проделывает огромную работу. "Однажды настоящим мерилом успеха будет то, что полеты Starship станут обычным явлением", - ответил Маск на комментарии под своим постом.

Это были третьи высотные суборбитальные летные испытания прототипа корабля Starship с площадки SpaceX в округе Кэмерон, штат Техас.

Компания разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Их общая высота составит 122 метра, и обе части рассчитаны на повторное использование. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Кстати, незадолго до этого пуска японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил набор команды из восьми человек, которые готовы облететь с ним вокруг Луны. Свой амбициозный план он намерен осуществить в 2023 году на корабле Starship SpaceX. Как объявил Маэдзава на канале Youtube, все расходы, связанные с полетом, он берет на себя.

Но пока проект идет не так гладко. Прототип корабля Starship SN9 в ходе испытательного полета на суборбитальную высоту взорвался при посадке. Starship SN8 при посадке также разбился из-за отказа одного из двигателей. Тем не менее, основатель SpaceX Илон Маск тогда посчитал испытание успешным. "Успешный взлет, переключение на основные баки и точная работа закрылков вплоть до посадки!" - написал он в Twitter. При этом он отметил, что давление в основном топливном баке перед посадкой было низким, что привело к большей скорости при приземлении.