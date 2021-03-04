В Мадриде из-за пандемии запретили проведение демонстраций на 8 марта

Впервые за много лет в Мадриде на 8 марта не будут организованы демонстрации по случаю Международного женского дня. Власти решили их отменить в связи со сложной ситуацией в сфере здравоохранения.

Как отмечают местные СМИ, правительство изучило все инициативы, маршруты, прогнозы по количеству участников, ожидаемую продолжительность акций и в итоге запретило проведение любых манифестаций. По словам представителя кабмина Испании в Мадриде Хосе Мануэля Франко, столичный регион остается территорий с одним из самых высоких показателей заболеваемости в королевстве, количество госпитализированных превышает средний уровень по стране.

Кстати, в этом году власти получили более 60 запросов от феминистских организаций на проведение маршей и митингов в Мадриде.

Изначально предполагалось разрешить те демонстрации, в которых количество участников не будет превышать 500 человек. В связи с этим некоторые ассоциации собирались устроить сразу несколько акций. Но затем министерство здравоохранения изменило свои критерии, были учтены такие параметры, как место проведения манифестации, ее продолжительность, возможность объединения с другими. В итоге все заявки были отклонены.

Стоит отметить, что в прошлом году именно акции на 8 марта способствовали резкому росту количества инфицированных коронавирусом в Испании в целом и Мадриде в частности. В столице в одном из маршей даже принимали участие женщины-министры, и у них потом был диагностирован COVID-19. Акции проводились, несмотря на то, что угроза здоровью была очевидной, за что власти потом подверглись серьезной критике со стороны общественности.