В пандемию увеличилось число иностранцев, проступивших в вузы РФ

Число тех, кого не напугало онлайн-обучение и кто начал учебу в России, увеличилось, заявили ректоры ведущих российских вузов.

Так ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов рассказал РИА Новости, что ожидал значительного спада иностранных студентов, потому что из-за эпидемии действовало множество ограничений, в том числе студенты учились удаленно. Но ошибся: в "Вышку" поступило на 12 процентов иностранных абитуриентов больше, чем годом раньше.

По мнению Кузьминова, качество приема в карантин стало выше во всех вузах России. Это объясняется тем, что старшеклассникам, которые готовились поступать в этом году, привычна форма онлайн-занятий, они и до пандемии много занимались самостоятельно и удаленно.

А вот данные ректора РУДН Олега Ястребова: абитуриенты стали чаще выбирать медицинское направление, а число иностранцев среди поступивших увеличилось на девять процентов.