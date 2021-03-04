В Подмосковье провели мастер-класс для детских хирургов со всей России

В Московском областном центре охраны материнства и детства прошел мастер-класс для детских хирургов. В прямом эфире оперировали пятимесячную пациентку. Энтерокиста у плода (или так называемое удвоение кишечника) была обнаружена при наблюдении мамы ребенка, на 32-й неделе беременности и имела очень малый размер. После рождения ежемесячно ребенок наблюдался в клинико-диагностическом центре. Так как киста росла, было принято решение об оперативном вмешательстве.

"Малышке проведена лапароскопическая резекция энтерокисты. В настоящий момент состояние девочки хорошее", - сообщает заведующий отделением детской хирургии Московского областного перинатального центра Николай Щапов.

В рамках образовательной инициативы детских хирургов Московской области в рамках мастер-класса операция транслировалась онлайн для детских хирургов всей Российской Федерации. Отметим, что образовательная инициатива проводится при поддержке Российской ассоциации детских хирургов.