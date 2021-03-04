В России могут ввести "цифровой налог" для зарубежных компаний

Для зарубежных ИТ-компаний, которые пользуются данными россиян для формирования своих рекламных кампаний, в России могут ввести специальный налог. Такое решение обсуждают в правительстве с российскими представителями ИТ-индустрии.

Мероприятия по введению нового налога (под кодовым названием "цифровой налог") предположительно войдут во второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли. "Предложение по мерам поддержки готовит Минцифры совместно с ИТ-компаниями, в процессе участвует около 200 представителей компаний", - подтвердили "РГ" в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Меры, предложенные отраслью для второго пакета, связаны со смягчением уголовного законодательства и правоприменительной практики, влияющих на развитие ИТ-предпринимательства и цифровую трансформацию экономики, перечислил Николай Комлев, директор Ассоциации АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики. "Тема цифрового налога поднимается во многих странах, и это во многом обоснованная практика. Обсуждается она и в России. Но конкретных законопроектов я пока не видел", - сказал он.

Саму идею такого налога в отрасли широко поддерживают. Введение налоговых режимов на цифровые сервисы в различных юрисдикциях - мировой тренд, отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко. Подобный налог действует в некоторых странах Западной Европы, в частности в Италии и Франции. Налогом там обложены крупнейшие цифровые компании, которые в данной юрисдикции оказывают услуги, но при этом не платят налог на прибыль и не создают рабочих мест. "Россия - страна с большим населением, большой развитый рынок цифровых услуг, поэтому введение цифрового налога у нас в стране более чем оправданно, тем более что его механику можно подсмотреть в странах ЕС", - считает Алексей Бырдин, гендиректор Ассоциации "Интернет-видео".

Глобальные интернет-корпорации стремятся подчинять целые отрасли в разных странах за счет своих доминирующих позиций мировых агрегаторов. Цифровой налог - одна из мер, направленных на создание равных условий ведения бизнеса, пояснил Валентин Макаров, президент Ассоциации РУССОФТ.

В России с 2017 года действует "налог на Google": ИТ-компании вне зависимости от юрисдикции платят 20% НДС

Реклама - это огромный рынок. Публичные отчеты Google, Facebook и других глобальных игроков показывают, что она основной источник их доходов, обратил внимание Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. "При этом, поскольку штаб-квартиры этих корпораций находятся за рубежом, соответствующие налоги они платят в иностранных юрисдикциях, преимущественно в США. Вместе с тем мы понимаем, что эти доходы формируются за счет рекламной аудитории во многих странах мира, в том числе и в России. Согласитесь, было бы очень странно не облагать налогами доходы от рекламы, осуществляемой на территории России", - считает он.

Пока никаких подробностей о новом налоге нет. Если он коснется только зарубежных ИТ-игроков, возникает вопрос соответствия нормам ВТО, сказала Александра Орехович, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив. Устанавливать отдельные налоги для ИТ-компаний по территориальному признаку нельзя, то есть налог коснется и российских игроков.

Подобные законы уже приняты во Франции, в Канаде, в Великобритании и других странах, подтвердила Орехович. Однако они распространяются на все компании. "Во Франции установлен такой порог дохода от анализа действия граждан, что только одна компания попала под действие этого налога. Но это не отменяет тот факт, что налог установлен для всех компаний", - отметила она.

"Мы уверены, что Минцифры и правительство подходят к выбору налоговых режимов для "цифры" в России взвешенно и комплексно, и наблюдаем, как активно они консультируются с индустрией", - сказал Плуготаренко.

Напомним, что в России уже действует налог, который иностранные компании должны уплачивать за оказание услуг в нашей стране. В свое время он получил широкую известность как "налог на Google". С 2017 года иностранные компании, торгующие на территории России электронным контентом через онлайн-каналы, обязаны были уплачивать 18%-ный налог на добавленную стоимость (НДС), даже если зарегистрированы в другой стране. С 2021 года данный налог увеличили до 20%. Новый налог, вероятно, станет логичным продолжением такой политики.

Стоит отметить, что в среду Google объявила о своих планах отказаться от технологии отслеживания данных отдельных пользователей для рекламы. В 2020 году компания уже сообщила, что до 2022 года откажется от сторонних файлов cookie (данные, которые хранятся на компьютере пользователя и отправляются на веб-сервер) в браузере Chrome.