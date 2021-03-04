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04.03.2021 11:01
Рубрика: Власть

В России вырос спрос на электронные подписи

Текст: Ольга Игнатова

Россияне стали чаще заказывать электронные подписи. Как сообщает Федеральная кадастровая палата Росреестра, в 2020 году специалисты ее удостоверяющего центра выдали 8404 сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), что почти в два раза больше, чем в 2019 году.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Усиленная квалифицированная электронная подпись имеет юридическую силу и действует на всей территории России. С помощью сертификата УКЭП можно дистанционно получать государственные услуги Росреестра и других ведомств, сдавать отчетность в налоговые органы, Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования и другие контролирующие органы, участвовать в электронных торгах, а также подписывать различные документы в электронном виде.

Лидером по количеству использования электронной подписи является Москва, на втором - Санкт-Петербург, на третьем - Московская область. Также в первую десятку по количеству выданных сертификатов УКЭП вошли: Саратовская, Омская, Иркутская, Тюменская, Мурманская области, Краснодарский и Пермский края.

Популярность электронной подписи связана с тем, что в 2020 году в условиях ограничительных мер россиянам необходимо было получать государственные услуги и совершать операции с недвижимостью. Кроме того, в стране продолжает набирать обороты тенденция повсеместного перехода на электронный документооборот, который невозможно осуществить без владения сертификатом УКЭП.

Для создания сертификата УКЭП заявителю потребуется предоставить оригиналы документов: паспорт, СНИЛС, ИНН. Индивидуальные предприниматели также предоставляют основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физлица в качестве ИП, представитель юрлица - документы, которые подтверждают полномочия на действия от имени юридического лица.

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