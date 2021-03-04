В Роструде напомнили о сокращенных рабочих днях в 2021 году

Впереди у россиян трехдневные выходные - с 6 по 8 марта. Но в предпраздничную пятницу - 5 марта - рабочий день будет обычной продолжительности.

"Рабочий день в пятницу не сокращается", - напомнили "Российской газете" в Роструде. По Трудовому кодексу продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Но рабочее 5 марта отделяют от Международного женского дня, являющегося праздником, два выходных. Поэтому 5 марта - полноценный рабочий день. Правда, работодателям никто не запрещает проявить инициативу и дать сотрудникам возможность уйти пораньше.

На час меньше в 2021 году работники трудились 20 февраля. Впереди еще сокращенные 30 апреля, 11 июня и 3 ноября.

Таким образом, всего в 2021 году для работников с пятидневной рабочей неделей предусмотрено 4 рабочих дня с сокращенной продолжительностью на один час.

Следующие длинные выходные наступят в мае. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, нерабочими - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.