В США более 52 миллионов человек сделали прививку от коронавируса

Более 52 миллионов жителей США получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

По его информации, всего в США было введено более 78,6 миллиона доз вакцин, при этом 26,1 миллиона американцев получили уже обе дозы. По числу привитых жителей сегодня лидируют Калифорния, Техас и Флорида, пишет ТАСС.

За последнюю неделю в США было зафиксировано около 460 тысяч случаев заражения коронавирусом - это почти в четыре раза меньше, чем в начале января, когда за семь дней было зарегистрировано более 1,7 миллиона заболевших. При этом недельные показатели смертности от COVID-19 снизились почти в два раза от рекордных 23 тысяч до 13,9 тысячи. Всего за время пандемии в США выявлено более 28,7 миллиона случаев коронавируса, жертвами заболевания стали свыше 516 тысяч граждан.