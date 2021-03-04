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04.03.2021 20:29
Рубрика: В мире

Доход по весу

На Альбионе худеющим будут платить
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8398)

Британские власти хотят платить худеющим жителям Альбиона за скинутые килограммы и правильное питание. Как сообщается на официальном сайте правительства, в ближайшее время эксперты изучат различные способы того, как можно организовать подобные акции и принесут ли они желаемый результат.

Фото: Huw Fairclough/Getty Images
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Специалисты изучат, в частности, опыт Сингапура, где уже несколько лет существуют многомесячные марафоны, в рамках которых люди получают вознаграждение за физическую активность. Участники акции приобретают и подключают к мобильному приложению бесплатное устройство, которое отслеживает количество пройденных ими шагов и после конвертирует их в очки.

Как объясняет портал Axtro, если вы проходите от 5000-7499 шагов, то на "счет" начисляют 10 очков. Если 7500-9999 шагов, то 15 очков. Если от 10 тысяч и больше - то еще 15. За день нельзя получить более 40 очков. Накопленные баллы конвертируются в ваучеры, которыми можно расплатиться в магазинах или ресторанах. Так, 750 очков равны ваучеру в пять долларов. Если после достижения этой отметки вы наберете еще 1500 очков, то получите ваучер на 10 долларов.

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