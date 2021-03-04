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04.03.2021 20:40
Рубрика: Общество

В ВОЗ поддержали начало экспертизы "Спутника V" для регистрации в ЕС

Текст: Ирина Невинная

В ВОЗ прокомментировали начало экспертизы российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств (EMA) для медицинского применения. Об этом сообщил сегодня глава Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в YouTube.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Мы считаем, что это хорошая новость, - сказал господин Клюге. - Я уже говорил, что у Российской Федерации действительно есть большой и успешный опыт в разработке вакцин... Мы отчаянно нуждаемся в расширении нашего портфеля вакцин, поэтому я считаю начало экспертизы очень долгожданным событием".

Ранее в ЕМА сообщили, что запустили процедуру последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В ходе проверки специальная комиссия оценит соответствие препарата стандартам Евросоюза по эффективности, безопасности и качеству. Кроме того, при экспертизе проводится инспекторат производственных площадок.

Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, разработчики вакцины представили все необходимые данные EMA, готовы сотрудничать и ожидают скорейшего прохождения процедуры регистрации. "Одобрение EMA позволит обеспечить жителей ЕС вакциной "Спутник V" с июня 2021 года", - отметил Дмитриев.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Некоторые государства в Европе уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь решения общеевропейского регулятора. На территории Европы наша вакцина зарегистрирована в Венгрии, Словакии, Черногории, Сербии, Сан-Марино (первые две из них входят в ЕС).

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