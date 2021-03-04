Вакцинация на Украине дала уже 126 случаев побочных эффектов

За неделю вакцинации от коронавируса на Украине зарегистрировано более сотни случаев побочных эффектов, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Всего было сделано около 10 тысяч прививок. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека", - написал Радуцкий в своем Facebook.

Эта информация была обнародована вместе с заявлением премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщившего о третьей волне пандемии на Украине, пообещавшего ввести полный локдаун, и пессимистически высказавшегося о вакцинации. "Не нужно радовать себя иллюзиями, что вакцина спасет", - сказал Шмыгаль.

Может показаться, что Радуцкий, как глава профильного комитета Рады и хозяин сети клиник, разделяет упаднические настроения премьера, будучи хорошо информирован, и понимая, что почти 130 побочных эффектов за неделю - это уже много. Но все ровно наоборот: этой информацией он, напротив, хотел подтолкнуть украинский народ к прививанию и рекламировал индийские прививки. "Вакцина безопасна - и это хорошо. Но почему так медленно идет вакцинация? В чем проблема?", - вопрошает Радуцкий.

Иными словами, он хотел помочь президенту, которого считает своим другом. Ведь это в его клинике перед вторым туром выборов Зеленский сдал отрицательный тест на наркотики, а позже, пользуясь близостью к первому лицу, Радуцкий поучаствовал в выкупе медицинских масок из стратегического запаса Украины, и в их продаже за рубеж. Как раз в тот момент, когда в стране, как и в мире, ощущался острый дефицит масок. Теперь он рекламирует купленную без сертификации вакцину "для бедных" CoviShield, указывая на статистически значимый процент побочных эффектов, в том числе тяжелых, и делая при этом странный вывод о ее безопасности для украинцев.

Очевидно, подобная реклама, от человека с таким прошлым, вызывает в обществе обратный эффект. И теперь вопрос "почему так медленно идет вакцинация", в данном случае - риторический, Зеленский может с полным правом задать своему другу Радуцкому.